Venezuelas Präsident Maduro will offenbar mit der Opposition verhandeln. Das sagte er in einem Interview. Ausgeschlossen seien aber frühere Präsidentschaftswahlen. Sein Konkurrent Guaidó will den Druck durch Proteste erhöhen.

Im Kampf um die Staatsführung in Venezuela will Präsident Nicolás Maduro offenbar auf seinen Kontrahenten, den Oppositionsführer Juan Guaidó, zugehen. In einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti gab sich Maduro offen: "Ich bin bereit, mich mit der Opposition an den Verhandlungstisch zu setzen, um zum Wohle Venezuelas über Frieden und die Zukunft zu sprechen."

Die Gespräche könnten unter Vermittlungen mehrerer Länder stattfinden, schlug Maduro der Agentur zufolge vor. Der Staatschef schlug demnach neben Russland auch Mexiko, Uruguay, Bolivien und den Vatikan vor. Mexiko und Uruguay hatten bereits vor rund einer Woche vorgeschlagen, den Konflikt durch einen politischen Dialog zu lösen. Auch hier hatte sich Maduro nach außen hin kompromissbereit gezeigt und offen "für einen Dialog, Verhandlungen, ein Abkommen".

Präsident soll erst 2025 gewählt werden

Widersprüchlich äußerte sich Maduro gegenüber Ria Nowosti zum Thema Neuwahlen in seinem Land. Einerseits bezeichnete er "frühere Parlamentswahlen" laut der Nachrichtenagentur AFP als "gute Form der politischen Diskussion". Allerdings unterschied Maduro im Interview klar zwischen der Wahl eines neuen Parlaments und des Staatschefs: Die nächsten Präsidentschaftswahlen werde es in Venezuela erst 2025 geben, stellte Maduro klar. In dieser Entscheidung werde er sich auch nicht unter Druck setzen lassen, betonte Maduro: "Wir werden von niemandem ein Ultimatum akzeptieren."

Neben Deutschland hatten Spanien, Frankreich und Großbritannien der venezolanischen Regierung am Wochenende das Ultimatum gestellt, innerhalb von acht Tagen freie Wahlen auszurufen, andernfalls wollten die EU-Staaten Guaidó als Präsidenten anerkennen. Doch dieser Forderung hatte Venezuela bereits im Sicherheitsrat der UN eine klare Absage erteilt. Im Machtkampf um die Staatsspitze haben sich Russland, China, die Türkei, der Iran, Kuba, Bolivien und Nicaragua hinter Maduro gestellt. Den Oppositionsführer Guaidó unterstützen neben den USA auch mehrere lateinamerikanische Staaten.

Maduro hatte am 10. Januar seine zweite Amtszeit als Präsident angetreten. Das von der Opposition geführte Parlament hat er politisch entmachtet. Gesetze werden von einer verfassunggebende Versammlung verabschiedet, die Maduro nahe steht, ebenso sind Institutionen wie der Wahlrat und das Oberste Gericht regierungstreu eingestellt.

Ausreisesperre für Guaidó

Um den Druck auf Maduros Gegner zu erhöhen, verhängte der Oberste Gerichtshof Venezuelas eine Ausreisesperre gegen Guaidó und fror seine Konten ein. Das teilte Gerichtspräsident Maikel Moreno mit.

Gegen Guaidó werde ermittelt, weil er widerrechtlich das Amt von Maduro an sich gerissen habe. Das Gericht folgte mit seinem Beschluss einem Antrag des venezolanischen Generalstaatsanwalts Tarek William Saab. Dieser hatte zuvor erklärt, dass die Untersuchung mit den Unruhen zu tun habe, die nach Guaidós eigenmächtiger Ernennung zum Gegenpräsidenten ausgebrochen waren.

"Wir sind hier und machen weiter"

Guaidó zeigte sich von der Entscheidung unbeeindruckt: "Mir droht Gefängnis und ich unterschätze die Drohung nicht. Aber das ist nichts Neues in diesem Land: Das Regime hat keine anderen Antworten für die Menschen als Unterdrückung und Verfolgung", sagte er. "Wir sind hier und machen weiter, kümmern uns um die humanitäre Krise und fordern die Freilassung der 700 Menschen, die in den letzten Tagen verhaftet wurden. Venezuela - wir sind auf dem richtigen Weg!"

Das von der Opposition dominierte Parlamen beschloss einstimmig, Gesetze für den Übergang Venezuelas zur Demokratie auf den Weg zu bringen.

Parlamentschef Juan Guaidó hat sich vor einer Woche selbst zum Präsidenten Venezuelas erklärt.

Zudem ernannte Guaidó zehn neue Botschafter Venezuelas, die unter anderem in die Staaten der Lima-Gruppe entsandt werden sollen. Der Bund 13 lateinamerikanischer Staaten und Kanadas, der in der Venezuela-Krise vermitteln will, sprach sich gegen jegliche militärische Intervention aus. Die Lima-Gruppe habe auch keinerlei Informationen über einen womöglich geplanten Militäreinsatz anderer Staaten in Venezuela, teilte der peruanische Außenminister Néstor Popolizio mit.

USA lässt Guaidó auf Konten zugreifen

Zuvor hatte die US-Regierung mitgeteilt, man halte sich in Venezuela "alle Optionen" offen. Zudem kündigte das US-Außenministerium an, Guaidó den Zugriff auf bestimmte Konten Venezuelas zu erlauben, die in den USA liegen. Er könne rechtmäßig auf das Eigentum auf bestimmten Konten der Regierung Venezuelas oder der Zentralbank zugreifen.

Aufruf zu neuen Demonstrationen

Für heute rief Guaidó zu neuen Demonstrationen auf. Die Menschen sollten fordern, dass endlich humanitäre Hilfe ins Land käme - denn das lässt Maduros sozialistische Regierung bislang nicht zu. Guaidó will auch erreichen, dass sich das venezolanische Militär auf die Seite der Demonstranten stellt. Bislang stehen die Streitkräfte an der Seite von Maduro.

Mit Informationen von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt.