Als Reaktion auf den Machtkampf in Venezuela haben die USA Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern PDVSA verkündet. Die Regierung in Caracas ließ ein paralleles Wechselkurssystem zu, um Schwarzmarktgeschäfte zu reduzieren.

Die Trump-Regierung hat Sanktionen gegen die staatliche Ölgesellschaft Venezuelas verhängt. Der Nationale Sicherheitsberater John Bolton und Finanzminister Steven Mnuchin kündigten die Maßnahmen gegen den Konzern PDVSA an. Dazu gehören unter anderem das Einfrieren von Vermögenswerten, die das Unternehmen in den US-amerikanischen Gerichtsbarkeiten haben kann.

Öl aus Venezuela dürfe zwar unter dem Sanktionsregime weiterhin eingekauft werden, die Zahlungen müssten jedoch auf Sperrkonten erfolgen. Die Regelungen sollen auch gewährleisten, dass US-Raffinerien, die direkt von Öllieferungen aus Venezuela abhängen, weiter betrieben werden können.

US-Finanzminister Mnuchin verkündete die Strafmaßnahmen.

US-Tochter beschränkt geschäftsfähig

Auch die US-Tochter von PDVSA, CITGO, darf ihre Geschäfte fortsetzen, solange entsprechende Zahlungen auf Sperrkonten erfolgen und nicht der von den USA nicht mehr anerkannten sozialistischen Regierung unter Nicolás Maduro zufließen. Die Strafmaßnahmen sollten in Kraft bleiben, bis eine Übergangsregierung oder eine demokratisch gewählte Regierung in dem südamerikanischen Land im Amt sei, sagte Mnuchin.

Der Ölsektor ist das Rückgrat der Volkswirtschaft in Venezuela. In dem Land lagern die größten Ölreserven der Welt. Die Volkswirtschaft hängt zu rund 90 Prozent von den Einnahmen aus dem Öl ab. Der nationale Sicherheitsberater John Bolton sagte, er erwarte, dass Vermögen im Wert von sieben Milliarden Dollar (sechs Milliarden Euro) eingefroren werde und innerhalb eines Jahres elf Milliarden Dollar an Exporteinnahmen verloren gingen.

Interimspräsident will Auslandsvermögen kontrollieren

Venezuelas selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó kündigte zugleich an, die Kontrolle über das Auslandsvermögen des Staates zu übernehmen. Damit soll nach seinen Worten verhindert werden, dass sich die amtierende Regierung nach ihrem möglichen Sturz daran bereichert.

Gegenpräsident Juan Guaidó will verhindern, dass die Madureo-Regierung auf Auslandsvermögen zugreift.

Venezuela liberalisiert Wechselkurssystem

Venezuela kündigte indes an, dass die Zentralbank des Landes ein paralleles Wechselkurssystem zulasse. Das private Geldhaus Interbanex darf ab sofort Devisengeschäfte in dem sozialistischen Land abwickeln. Am ersten Handelstag legte die Bank den Wechselkurs auf 3200 Bolívar pro Dollar fest. Das bedeutete eine Abwertung von knapp 35 Prozent gegenüber dem offiziellen Wechselkurs der Zentralbank von 2084 Bolívar pro Dollar. Der Interbanex-Kurs entspricht in etwa dem Schwarzmarktpreis. Der Wechselkurs werde künftig von Angebot und Nachfrage bestimmt, teilte das Unternehmen mit.

Venezuela steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Für das laufende Jahr rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einer Inflationsrate von 1,37 Millionen Prozent, das Bruttosozialprodukt dürfte laut der Prognose um weitere 18 Prozent einbrechen.

In dem Land tobt ein Machtkampf zwischen Maduro und dem oppositionellen Parlamentspräsidenten Guaidó. Nach einem gescheiterten Aufstand von Nationalgardisten und Protesten der Opposition hatte sich Guaidó zum Interimspräsidenten erklärt. Zwar haben sich die USA und eine Reihe weiterer Staaten hinter Guaidó gestellt. Allerdings steht das venezolanische Militär bislang hinter Maduro.

