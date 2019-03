In einer Straßenbahn in Utrecht fallen am Vormittag Schüsse, drei Menschen sterben. Ein Anschlag, sagt der Ministerpräsident. Oder doch eine Beziehungstat? Und wo ist der Täter? Was bislang bekannt ist - ein Überblick.

Was ist über den Ablauf der Tat bekannt?

Zwischen 10:30 und 11:00 Uhr fallen Schüsse in einer Straßenbahn im Westen Utrechts. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt, auf dem Platz des 24. Oktober. Die Altstadt ist etwa einen Kilometer entfernt. Zunächst war unklar, ob die Schüsse in der Straßenbahn oder rund um die Haltestelle gefallen sind. Inzwischen spricht die Polizei von Schüssen in der Straßenbahn. Die Anti-Terror-Behörde berichtet zwischenzeitlich von Schüssen an mehreren Orten, doch das wird später dementiert. Unklar ist, wie viele Menschen zum Zeitpunkt der Tat in der Bahn waren.

Wie viele Opfer gibt es?

Der Bürgermeister Utrechts spricht von drei Toten. Neun weitere Menschen werden verletzt, drei von ihnen schwer. Wenig später korrigiert die Polizei die Zahl der Verletzten auf fünf. Über die Opfer ist nichts bekannt. Die Polizei gibt dazu keine Informationen heraus. So sind die Identitäten der Getöteten bislang unbekannt. Aber auch zu den Verletzten wurden keine Details genannt.

Was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt?

Die Polizei veröffentlichte auf Twitter Beschreibung und Foto eines Mannes, nach dem im Zusammenhang mit den Schüssen gefahndet wird. Gesucht wird ein 37 Jahre alter gebürtiger Türke namens Gökmen Tanis. Polizeibilder zeigten einen bärtigen Mann. Wer ihn sehe, solle sich ihm nicht nähern sondern die Polizei anrufen. Zuerst wird auch nach einem roten Auto gesucht, dieses wird wenig später gefunden.

Nach Angaben der Polizei war das Auto vor dem Anschlag gestohlen worden. Unklar ist, ob es womöglich doch mehrere Täter geben könnte. Ebenfalls unklar: das Motiv. Utrechts Bürgermeister spricht von einem terroristischen Motiv. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ging von einem Anschlag aus. "Unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden." Inzwischen mehren sich die Hinweise aber auf eine Beziehungstat. Der Hauptverdächtige soll polizeibekannt sein. Der niederländische Rundfunk NOS berichtete von einem langen Vorstrafenregister. Ihm werden dem Bericht zufolge verschiedene Verbrechen zur Last gelegt - darunter versuchter Mord, Einbruch und ein Vergewaltigungsvorwurf.

Die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, dass der Täter auf eine Verwandte und später auf Menschen, die der Frau zur Hilfe kommen wollten, schoss. Die Agentur beruft sich auf Verwandte des Flüchtigen. Eine Bestätigung gab es bisher nicht.

Wie reagieren Behörden und Regierung?

Die zuständige Behörde ruft in der Provinz Utrecht die höchste Terrorwarnstufe aus. Die Menschen in der Stadt sollen ihre Häuser nicht verlassen. Die Universität, Kitas und Schulen schließen ihre Türen. Inzwischen gibt die Polizei eine erste Entwarnung: Die Bürger können wieder auf die Straße. Die Militärpolizei soll an den Flughäfen des Landes und an wichtigen Gebäuden besonders wachsam sein. Im niederländischen Regierungszentrum, dem Binnenhof in Den Haag mit dem Parlament und dem Amtssitz des Ministerpräsidenten, wird die Polizeipräsenz verstärkt. Auch die deutsche Polizei überwacht die Grenze genauer, wie ein Sprecher mitteilt.

