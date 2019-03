Bei einer Schießerei in der niederländischen Stadt Utrecht sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Die Schüsse seien in einer Straßenbahn gefallen. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt.

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Personen durch Schüsse verletzt worden. Das teilte die Polizei über Twitter mit. "In einer Straßenbahn wurden mehrere Schüsse abgegeben, mehrere Menschen sind verletzt", sagte ein Polizeisprecher. "Hubschrauber sind vor Ort, es gab keine Festnahmen." Ein Platz an einer Straßenbahn-Haltestelle außerhalb der Stadt sei abgesperrt worden.

Terror-Motiv nicht ausgeschlossen

Einzelheiten zu dem Vorfall oder mögliche Hintergründe wurden bislang nicht mitgeteilt. Bei den Ermittlungen werde auch ein terroristisches Motiv nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei weiter mit. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt, auf dem Platz des 24. Oktober.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sprach von einer "beunruhigenden" Situation, meldeten niederländische Medien. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden.