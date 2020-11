Die Wahl in den USA läuft, doch wegen der schieren Größe des Landes dauert es noch Stunden, bis auch die letzten Urnen versiegelt werden. Wie lange kann wo abgestimmt werden?

Die Staaten an der Ostküste öffneten als erstes die Wahllokale, die letzten Wahllokale in Alaska und auf den Aleuten schließen erst in den frühen Morgenstunden (MEZ). Grund sind die vielen Zeitzonen, in die die Vereinigten Staaten unterteilt sind.

Sogar einige Bundesstaaten erstrecken sich über mehrere Zeitzonen, daher schließen dort die Wahllokale zu unterschiedlichen Zeiten. In der Tabelle wird dies mir dem Hinweis (teils) vermerkt.