Während die Auszählung der Stimmen noch läuft, will US-Präsident Trump sie vom Obersten Gericht stoppen lassen. Darf er juristisch in den Wahlprozess eingreifen? Und mit welchen Folgen?

Von Jasper Steinlein, tagesschau.de

Kann Trump die Auszählung der Briefwahl-Ergebnisse überhaupt gerichtlich stoppen?

Trumps Aussagen haben noch keinerlei rechtliche Wirkung. Anders als von ihm behauptet muss das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl nicht am Morgen nach dem Wahltag vorliegen. Wenn er die Auszählung oder das Ergebnis einzelner Bundesstaaten anfechten will, muss er vor Gericht ziehen - was er bereits angekündigt hat. Da es in den USA auf Bundesebene weder ein Wahlamt noch einen Bundeswahlleiter gibt, sondern die 50 Bundesstaaten und die Hauptstadt Washington, D.C. jeweils eigene Wahlgesetze haben, müssten Streitfälle über den Wahlprozess an den jeweiligen höchsten Gerichten der Bundesstaaten ausgetragen werden. Wahrscheinlich ist, dass Trump nicht vor 51 Gerichte zieht, sondern sich auf Bundesstaaten konzentriert, die den Wahlausgang entscheidend beeinflussen - etwa Pennsylvania. Gibt es dort keine Lösung - etwa, weil Trump eine ihm missliebige Entscheidung nicht akzeptiert - , landen die Klagen am Ende vor dem Supreme Court in Washington, dem Obersten Gericht.

Welchen rechtlichen Spielraum gibt es in den USA, den Wahlprozess anzufechten?

Bereits vor dem Wahltag gab es zahlreiche Klagen, die den Ablauf der Stimmabgabe und die Auszählungsfristen betrafen und in etlichen Fällen vor dem Obersten Gericht landeten: Mehrere Staaten hatten ihre Regeln für die Briefwahl geändert, um das Abstimmen in der Corona-Pandemie einfacher zu machen. Viele Republikaner lehnten das ab - nicht zuletzt, weil Trump immer wieder mit der Behauptung Stimmung machte, bei der Briefwahl komme es verstärkt zu Wahlbetrug. Tatsache ist, dass die US-Post stellenweise mit der Flut an Briefwahlstimmen überfordert war und einige Stimmen erst nach dem Wahltag eintrudeln. Denkbar ist daher, dass Trumps Team jetzt gegen die Zeiträume klagt, in denen Bundesstaaten diese Stimmen noch anerkennen dürfen - oder aufwändige Neuauszählungen in einzelnen Staaten beantragt.

Wie könnten die Demokraten gegen Trumps Bestrebungen vorgehen?

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bereits angekündigt, dass er sich mit vielen Anwälten für mögliche Streitfälle gewappnet hat. Sie könnten gegen die Entscheidung der jeweiligen Gerichte klagen und eine Fortsetzung der Auszählung fordern - oder sogar in die Offensive gehen und die Wahl in einzelnen Bundesstaaten insgesamt anfechten. "Ob Biden gegen alles vorgeht, was möglich wäre, ist abzuwarten. Es sieht auf jeden Fall nach einer 'Justizschlacht' aus", sagt Alexander Thiele, der Staatslehre und Öffentliches Recht unter anderem an der Universität Göttingen unterrichtet. "Denn tatsächlich war das US-Wahlsystem schon immer prekär - und durch das 'Der Sieger erhält alles'-Urprinzip in den meisten Bundesstaaten kann sehr viel von einigen wenigen Stimmen abhängen, sodass knappe Abstimmungsergebnisse fast automatisch zur Sache von Gerichtsentscheidungen werden."

Welchen Spielraum hat das Oberste Gericht?

Die Verfassung der USA enthält hierzu keine ausführlichen Regelungen. Das eröffnet den Richtern am Obersten Gericht großen Freiraum bei ihrer Entscheidung. Sie können zwar nicht über den Ausgang der Wahl an sich befinden, aber zum Beispiel über zulässige Fristen, Auszählungsregeln und die Gültigkeit von Stimmen urteilen. Das könnte letztlich dazu führen, dass ein vorläufiger Ergebnisstand gekippt oder als endgültig bestätigt wird. Dass sechs der neun Richter am Obersten als konservativ gelten, von denen Trump allein drei selbst nominiert hat, könnte sich für ihn nun als günstig erweisen.

Welche zeitlichen Vorgaben für eine Entscheidung gibt es?

Alle Bundesstaaten müssen ihre Endergebnisse bis zum 8. Dezember beglaubigen und nach Washington melden. Am 14. Dezember wählt das "Electoral College", also die Wahlleute der einzelnen Bundesstaaten, dann gemäß dem "Der Sieger erhält alles"-Prinzip den US-Präsidenten. Auch dort könnte es noch zu Spannungen kommen - denn theoretisch sind die Wahlleute in ihren Entscheidungen frei. Bei knappen oder uneindeutigen Wahlergebnissen liegt es unter Umständen an ihnen, welchem der zwei US-Präsidentschaftskandidaten sie ihre Stimmen geben. Dass aber republikanisch eingestellte Wahlleute einen Sieg Bidens gleichsam "ignorieren" würden, ist unwahrscheinlich - denn in solchen Fällen würden sich beide Kammern des US-Kongresses einschalten und versuchen, die Situation zu lösen. Spätestens am 20. Januar ist so oder so Schluss: Am "Inauguration Day" wird der Wahlsieger vereidigt und in sein Amt eingeführt. Bis zu einer Enscheidung bleibt also verhältnismäßig wenig Zeit - das gereicht Trump und den Republikanern zum Vorteil. Denn etwaige Gegenklagen der Demokraten gegen Gerichtsentscheidungen auf Ebene der Bundesstaaten sind mühsam und zeitraubend - und auch das Oberste Gericht könnte aus Zeitgründen pragmatisch urteilen.

Gibt es einen Präzedenzfall, mit dem das sich nun abzeichnende Szenario vergleichbar ist?

Bei der US-Wahl 2000 hing es von nur 537 Stimmen im Bundesstaat Florida ab, ob der Republikaner George W. Bush oder der Demokrat Al Gore der nächste US-Präsident wird. Der Rechtsstreit um das Wahlergebnis dauerte Wochen und kam vor das Oberste Gericht. Damals entschieden die Richter mit fünf zu vier Stimmen, dass die Auszählung der Stimmen gestoppt werden müsse - mit einer Urteilsbegründung, die viele Juristen schon damals als fragwürdig beurteilten. Sie sprachen damit de facto Bush den Sieg in Florida zu. Gore beugte sich dem Urteil des Obersten Gerichts als Teil der institutionellen Demokratie und erklärte daraufhin seine Niederlage. Beobachter zweifeln allerdings daran, dass Trump eine Entscheidung des Obersten Gerichts, die gegen ihn ausfällt, ohne weiteres akzeptieren wird.

Ist das, was Trump plant, mit einem Staatsstreich zu vergleichen?

Verfassungsrechtler Thiele spricht von einer "Justizschlacht", die in eine Verfassungskrise münden kann. Denn die US-Verfassung sieht für die vorliegende Situation keine eindeutige Regelung vor - letztlich könnte der Wahlausgang von der Entscheidung des Obersten Gerichts abhängen - und davon, wie Trump und seine Anhänger sich nach dem Urteil verhalten. Einige politische Beobachter entwerfen bereits ein Katastrophenszenario: Trump könnte am Amt des US-Präsidenten festhalten, Unruhen zwischen seinen Gegnern und Unterstützern - darunter etwa rechtsextreme Paramilitärs - entstehen. Im äußersten Fall könnte Trump versuchen, mit der Unterstützung republikanischer Gouverneure die Nationalgarde zu mobilisieren und das Kriegsrecht auszurufen. So etwas ist in der US-Geschichte aber bislang nicht vorgekommen.

