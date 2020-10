Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ist US-Präsident Trump wieder voll im Wahlkampfmodus: Er lädt 2000 Gäste ins Weiße Haus ein und will in Florida auftreten. Kritiker warnen vor neuen Ansteckungsgefahren.

Nach der seiner Absage des für kommende Woche geplanten TV-Duells mit seinem Herausforderer Joe Biden hat US-Präsident Donald Trump rund 2000 Gäste in den Garten des Weißen Hauses zu einer Wahlkampfveranstaltung eingeladen. Der Präsident will von einem Balkon aus zu ihnen sprechen.

Nachdem sich eine Veranstaltung in seinem Amtssitz vor rund zwei Wochen zu einem "Superspreader-Event" entwickelt hatte, bei der sich zahlreiche Personen mit Covid-19 ansteckten, müssen diesmal alle Besucher eine Maske tragen, einen Fragebogen ausfüllen und ihre Temperatur messen lassen. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, bezeichnete Trumps schnelle Rückkehr zu öffentlichen Auftritten als "rücksichtlos".

Trump sagt TV-Duell ab

Zuvor war das für kommende Woche geplante zweite TV-Duell zwischen Trump und seinem Herausforderer Biden abgesagt worden. Diese Entscheidung teilte die für die Organisation der Präsidentschaftsdebatten zuständige Kommission mit.

Die Organisatoren hatten zunächst beschlossen, die Veranstaltung zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus virtuell auszutragen. Die Kandidaten sollten von unterschiedlichen Orten aus zugeschaltet werden, statt wie eigentlich üblich gemeinsam auf einer Bühne zu stehen. Trump lehnte das neue Format ab und erklärte, er werde unter solchen Bedingungen nicht teilnehmen.

Wahlkampfauftritt in Florida

Trump war infolge einer Coronavirus-Infektion an Covid-19 erkrankt und wurde drei Tage in einem Militärkrankenhaus behandelt. Er kehrte am Montag ins Weiße Haus zurück. Es nicht klar, ob er weiter ansteckend ist. Trump sagte in einem am Freitagabend ausgestrahlten TV-Interview, er sei getestet worden, habe die Werte aber noch nicht bekommen. Er sei aber virusfrei oder "am unteren Ende der Skala", behauptete er.

Für Montagabend plant Trump einen Wahlkampfauftritt in Florida - einem der wichtigsten Bundesstaaten für die bevorstehende Wahl. Trump liegt in den nationalen Umfragen hinter Biden, auch im Bundesstaat Florida, den er 2016 gewonnen hat.

Mit Informationen von Claudia Sarre, ARD-Studio Washington.

Über dieses Thema berichtete B5 aktuell am 10. Oktober 2020 um 17:04 Uhr.