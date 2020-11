Trump zur Präsidentenwahl "Wir haben gewonnen"

Dieses Szenario war befürchtet worden: Die Auszählung der Stimmen zieht sich hin, die US-Wahl entwickelt sich zur Hängepartie. Präsident Trump erklärt sich dennoch zum Sieger - und will die Auszählung gerichtlich stoppen lassen.

Noch werden die Stimmen ausgezählt, in mehreren Bundesstaaten liegen die Kandidaten Kopf-an-Kopf. Und dennoch: US-Präsident Trump hat sich bereits an die Öffentlichkeit gewandt und zum Sieger erklärt. "Wir haben diese Wahl gewonnen", sagte Trump vor seinen Anhängern in Washington. Er sprach angesichts der Verzögerungen von "Betrug" und kündigte an, vor das Oberste Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen stoppen zu lassen.

Zuvor hatte er bereits auf Twitter von einem "großen Gewinn" gesprochen und seinen politischen Gegnern vorgeworfen, sie versuchten, "die Wahl zu stehlen". Der Kurznachrichten-Dienst fügte diesem Tweet einen Warnhinweis hinzu.

Auch Herausforderer Joe Biden zeigte sich siegessicher: "Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, diese Wahl zu gewinnen." Der Demokrat rief seine Anhänger zur Geduld auf. Es könne womöglich noch dauern, bis ein Ergebnis im Rennen zwischen ihm und Trump feststehen werde. "Es ist nicht vorbei, bevor nicht jede Stimme gezählt wurde", betonte Biden in seiner Heimatstadt Wilmington im US-Bundesstaat Delaware.

Mittlerer Westen besonders knapp

Nach einer langen Wahlnacht stand das Ergebnis in mehreren US-Staaten noch aus, darunter auch im besonders heftig umkämpften Mittleren Westen. Trumps Herausforderer Biden konnte zum Teil besser abschneiden als Hillary Clinton vor vier Jahren, verfehlte aber den in seiner Demokratischen Partei erhofften klaren Wahlsieg.

So konnte Trump wie vor Jahren erneut in Florida, Texas, Ohio und Iowa gewinnen. Wie schon vor vier Jahren dürfte sich die Präsidentschaftswahl in den Staaten des Mittleren Westens entscheiden. In Pennsylvania, Michigan und Wisconsin kam es jedoch nicht zuletzt wegen unterschiedlicher Regelungen im Umgang mit Briefwahlstimmen zu Verzögerungen bei der Auszählung. In den meisten der 50 US-Staaten sowie dem Hauptstadtbezirk Washington D.C. blieb es bei den Mehrheitsverhältnissen von 2016.