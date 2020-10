Trump in Florida "Könnte jeden im Publikum küssen"

In den Umfragen liegt Trump deutlich hinter Biden, doch nun ist er nach negativen Corona-Tests zurück auf Wahlkampftour. Von seiner Erkrankung war nichts zu bemerken: Er zeigte sich in Florida in Bestform.

Von Claudia Sarre, ARD-Studio Washington

Gut zehn Tage nach seiner Corona-Diagnose kehrt US-Präsident Donald Trump offiziell in den Wahlkampf zurück, und er ist von Minute eins auf Betriebstemperatur. Hunderte Anhänger mit knallroten "Make America Great Again"-Kappen sind in den Flugzeug-Hangar in Sanford, Florida, gekommen, um das überraschend schnelle Comeback ihres Präsidenten zu feiern.

Nur wenige Besucher tragen Masken oder halten die Abstandsregeln ein - und das, obwohl die Corona-Infektionszahlen in den meisten Bundesstaaten wieder dramatisch ansteigen.

Auf seine Covid-Erkrankung geht Trump nur kurz ein: "Ich bin da durchgegangen, jetzt - sagen sie - bin ich immun, und ich fühle mich so stark, dass ich ins Publikum gehen und jeden küssen könnte."

Trump wieder auf Wahlkampf-Tour

Morgenmagazin, 13.10.2020, Verena Bünten ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-769229~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Schnelltests waren negativ

Tagelang war über den Gesundheitszustand des Präsidenten spekuliert worden, doch kurz vor der Wahlkampfrally in Florida haben seine Ärzte bekannt gegeben, dass Trump mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet worden sei. Mehrere Schnelltests hätten gezeigt, dass der Präsident nicht mehr ansteckend sei.

Von Schwäche oder gar Erschöpfung war bei Trumps rund einstündigem Auftritt tatsächlich rein gar nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Er war in Höchstform, als es darum ging, seinen Rivalen Joe Biden runterzumachen. "Sleepy Joe Biden - übrigens kein netter Kerl - hatte heute keinen guten Tag", sagte Trump, "er hat Mitt Romneys Namen vergessen, er wusste noch nicht mal, in welchem Bundesstaat er war." Trump macht sich regelmäßig über die angebliche Vergesslichkeit seines 77-jährigen Kontrahenten lustig.

Demokrat Biden liegt in Umfragen vorn

Doch während er seine Corona-Erkrankung auskurierte, machte sein Herausforderer fleißig Wahlkampf und jettete von einem Bundesstaat zum nächsten. Nun muss Trump Zeit wettmachen - schließlich liegt er in den Umfragen hinter Biden. Auch in dem für die Wahl so wichtigen Swing State Florida. "Wir werden Florida haushoch gewinnen. Wir werden viele Staaten haushoch gewinnen. Wir führen in Arizona, Nevada, und ich glaube auch in Pennsylvania", so Trump weiter. Tatsächlich liegt in allen drei Staaten derzeit Biden zum Teil deutlich in Führung.

In Pennsylvania will Trump am Dienstagabend auftreten, am Mittwoch steht Iowa auf dem Programm. Der Bürgermeister von Iowas Hauptstadt Des Moines hat bereits Bedenken geäußert. Der Bundesstaat ist besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen, und ein Superspreader-Event möchte man dort auf jeden Fall vermeiden.