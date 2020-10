Das amerikanische Wahlsystem verleiht einzelnen Bevölkerungsteilen enormen Einfluss darauf, wer als nächstes ins Weiße Haus einzieht. Ein Überblick über die wichtigsten Wählergruppen.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Der wichtigste Grundsatz einer freien Wahl - eine Person, eine Stimme - gilt natürlich auch in der ältesten modernen Demokratie. In den USA zählt der Wahlzettel des Präsidenten genauso viel wie der eines frisch eingebürgerten Zuwanderers, oder der des Milliardärs wie der eines Arbeitslosen. So zumindest die Theorie.

In der Praxis haben bei Präsidentschaftswahlen einige Wählergruppen jedoch trotzdem einen besonderen Einfluss auf das Ergebnis. Da das Staatsoberhaupt nicht direkt gewählt, sondern über das "Electoral College" - das Wahlleutekollegium - bestimmt wird, können demografische oder politische Verschiebungen in einzelnen Bundesstaaten einen übermäßigen Effekt auf den Ausgang der Abstimmung haben. Ein Überblick über die Wählergruppen, die für das Wahlergebnis am 3. November entscheidend sind.

Die sogenannten Suburbs waren über Jahrzehnte fest in der Hand der Republikaner. Entlang der sauberen Straßen mit freistehenden Einfamilienhäusern, gepflegten Gärten und Doppelgaragen kamen die zentralen Botschaften der konservativen Partei gut an: Niedrige Steuern, hartes Durchgreifen gegen Kriminalität, begrenzte staatliche Ausgaben. Selbst ein beliebter Demokrat wie Barack Obama konnte die Vorstädte nicht für seine Partei gewinnen. Vor vier Jahren holte Trump sie knapp vor Clinton.

Wackelnde Hochburgen der Republikaner: Die Vororte.

Doch diese Vorherrschaft könnte an ihr Ende kommen. Bereits die Zwischenwahlen 2018 haben gezeigt, dass die Demokraten in Suburbia mittlerweile konkurrenzfähig sind. Vor zwei Jahren verloren die Republikaner 37 Wahlbezirke in den Vorstädten - und damit die Kontrolle über das Repräsentantenhaus. Aktuelle Umfragen sehen Trumps Herausforderer Joe Biden in den Vorstädten zudem deutlich vorn. Bleibt es dabei, könnten ehemalige rote Hochburgen wie Arizona, Georgia oder sogar Texas an die Demokraten fallen. Denn was ihre politischen Ansichten angeht, unterscheiden sich die Vorstadtbewohner von Phoenix, Atlanta und Houston nicht sonderlich von denen traditionell demokratischer Zentren wie Boston, Baltimore oder Chicago.

Es sind vor allem die Frauen, die diese politische Neuausrichtung vorantreiben. Während sich die männliche Anhängerschaft von Trump und Biden in den Vorstädten in etwa die Waage hält, ist die Ablehnung des Präsidenten unter Wählerinnen überwältigend. Auch sind die Suburbs in den vergangenen Jahren deutlich diverser geworden. Das Bild der "weißen Vorstadt", das auch Präsident Trump im Wahlkampf mehrfach bemühte, entspricht heute nicht mehr der Realität. Damit dürfte es den Republikanern im November schwerfallen, ihre langjährige Bastion erneut zu verteidigen.