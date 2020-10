Trump gegen Biden, das ist nicht nur die Entscheidung über die Person im Weißen Haus. Der Wahlausgang wird die politischen Weichen der USA für Jahre neu stellen. Ein Überblick über die wichtigsten Themen.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf befindet sich in der entscheidenden Phase. Doch für den Wahlsieger endet die Arbeit nicht am Abend des 3. November, wenn überall im Land die Wahllokale schließen. Egal ob der Republikaner Donald Trump oder der Demokrat Joe Biden als Sieger aus der Abstimmung hervorgeht: Die Herausforderungen, mit denen die Vereinigten Staaten in den kommenden Jahren konfrontiert werden, sind enorm.

Die Coronapandemie hat die stärkste Volkswirtschaft der Welt nachhaltig geschwächt und die Mängel im US-Gesundheitssystem schonungslos offengelegt. Die Demonstrationen und Proteste nach der Tötung des Schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten zeigten einmal mehr den tiefen Riss, der sich quer durch die amerikanische Gesellschaft zieht. Für die Wählerinnen und Wähler geht es am Wahltag deshalb vor allem darum, welchem der beiden Kandidaten sie zutrauen, die Probleme des Landes zu lösen. Ein Überblick über die wichtigsten Themen - und die Antworten, mit denen Trump und Biden punkten wollen.

Biden hingegen setzt vor allem auf ein massives steuerfinanziertes Konjunkturprogramm , um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Allein in die Modernisierung der Infrastruktur sollen über zehn Jahre 1,7 Billionen Dollar fließen. Gleichzeitig will er den Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde erhöhen. Finanziert werden soll dies unter anderem durch Steuererhöhungen auf Einkommen über 400.000 Dollar im Jahr. Die Agenda ist durchaus beliebt. Eine aktuelle Umfrage des Instituts SSRS im Auftrag des Fernsehsenders CNN sieht Biden auch beim Thema Wirtschaft knapp vorne. Ob dieses Ergebnis mehr ist als ein Ausreißer, werden die kommenden Wochen zeigen.

Trotz der schwierigen Lage bietet das Thema für den Präsidenten einen Hoffnungsschimmer. In den meisten Umfragen traut eine Mehrheit der Amerikaner ihm und nicht seinem Herausforderer Joe Biden zu, das Land wirtschaftlich wiederaufzubauen. Zu diesem Zweck verspricht Trump das, was ihm auch in den ersten Jahren seiner Amtszeit geholfen hat: Steuersenkungen und den Abbau staatlicher Regulierung.

Kein anderes Thema bewegt die Wählerinnen und Wähler Umfragen zufolge mehr. Laut Meinungsforschungsinstitut Pew ist es 79 Prozent sehr wichtig. Kein Wunder, schließlich hat der wirtschaftliche Absturz im Zuge der Coronakrise Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner den Job gekostet. Staatliche Hilfsprogramme, die den Betroffenen in dieser schwierigen Zeit helfen sollten, sind mittlerweile ausgelaufen. Wenige Wochen vor der Wahl liegt die Arbeitslosigkeit immer noch bei 7,9 Prozent. Die Zentralbank Fed geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr insgesamt um 3,7 Prozent schrumpfen wird. Es wäre der stärkste Rückgang seit 1946.

Auch hier sind die Positionen klar verteilt. Herausforderer Biden will auf das Gesetz aufbauen, das er als Vize-Präsident mit auf den Weg brachte. Sein Plan sieht vor, eine staatliche Krankenversicherungsoption zu schaffen und die Altersgrenze für den Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem für Senioren abzusenken. So soll die Zahl der Amerikanerinnen und Amerikaner ohne Krankenversicherung weiter sinken. Laut Berechnungen der Kaiser Family Foundation waren dies 2018 noch fast 28 Millionen. Mittlerweile dürften es durch den Wirtschaftsabsturz noch mehr geworden sein, denn die Krankenversicherung ist in den USA häufig an den Arbeitsplatz gekoppelt.

Die Besetzung des Supreme Court ist eigentlich kein Thema, das für den Wahlkampf entscheidend ist. Traditionell war die Frage vor allem Republikanern wichtig, während sie Demokraten eher weniger interessierte. In diesem Jahr ist das jedoch anders. Nach dem Tod der liberalen Ikone Ruth Bader Ginsberg und der schnellen Nominierung ihrer potenziellen Nachfolgerin, der konservativen Juristin Amy Coney Barrett, haben nun auch Wählerinnen und Wähler im linken Teil des politischen Spektrums das Thema für sich entdeckt. Laut Meinungsforschungsinstitut Pew ist es den Anhängern der Demokraten sogar wichtiger als denen der Republikaner. Eine historische Verschiebung.

Am Obersten Gerichtshof in Washington entscheiden neun Richter über zentrale Fragen des Rechtssystems.

In der Vergangenheit hat vor allem Trump von dem Thema profitiert. Vor vier Jahren präsentierte er als erster Kandidat in der Geschichte eine Liste mit Namen potenzieller Richterinnen und Richter, die er nominieren würde. Die benannten Kandidatinnen und Kandidaten waren ausnahmslos stramm konservativ. Der Zug beruhigte nervöse Republikaner, die Trump damals noch nicht so richtig über den Weg trauten. In diesem Jahr wiederholte er den Schritt deshalb. Da er jedoch bereits drei Juristen für das höchste Gericht im Land nominieren konnte, steht seine Glaubwürdigkeit in dieser Frage ohnehin nicht mehr in Zweifel.

Biden ist weniger konkret. Zwar hat er versprochen, die erste schwarze Frau in der Geschichte des Gerichts zu berufen, Namen hat er jedoch nicht veröffentlicht. Klar ist, dass ein Präsident Biden Juristen mit einem anderen politischen Profil berufen würde als Trump. Von ihm benannte Richterinnen und Richter würden etwa das Recht auf Schwangerschaftsabbruch nicht in Frage stellen und auch in Fragen des Wahlrechtes oder der Regulierungspolitik wohl anders abstimmen als die derzeitige Mehrheit am Supreme Court.