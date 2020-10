Trump vor Anhängern in Washington "Danke für eure Gebete"

Wieder in Topform? US-Präsident Trump hat nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus vor Anhängern in einer Ansprache deutlich gemacht: Die Corona-Erkrankung sei überstanden. Er zeigte sich im Wahlkampfmodus.

Von Claudia Sarre, ARD-Studio Washington

Er fühle sich gut, ruft US-Präsident Trump seinen Anhängern vom Balkon des Weißen Hauses zu. "Danke für eure Gebete, während ich im Krankenhaus war", fügte er hinzu.

Hunderte geladene Trump-Fans mit roten Baseballkappen und türkisfarbenen T-Shirts hatten sich auf dem Rasen vor dem Weißen Haus versammelt, um dem Präsidenten zuzujubeln.

Trump preist Wissenschaft im Kampf gegen das Virus

Es war der erste öffentliche Auftritt von Präsident Trump seit seiner Corona-Diagnose. Erst am vergangenen Montag hatte er das Walter Reed Militärkrankenhaus verlassen dürfen. Seitdem wird über den Gesundheitszustand des Präsidenten spekuliert.

Auf dem Balkon des Weißen Hauses schien der 74-Jährige fast der Alte zu sein - zumindest wirkte es in seiner knapp 17-minütigen Rede so. Wer genau hinhörte, stellte fest, dass sich sein Ton ein wenig geändert hat. Plötzlich pries er die Wissenschaft und Medizin, die das Coronavirus - das China-Virus wie er es nennt - auslöschen werde.

Spekulationen um Gesundheitszustand

Trump bekam in den Tagen nach seiner Covid19-Diagnose diverse Medikamenten-Cocktails verabreicht, denen er seine schnelle Genesung offenbar zu verdanken hat. Er sei nun medikamentenfrei, sagte er bei Fox News. Noch ist allerdings nicht klar, ob er noch ansteckend ist.

Seine Fans waren daher angehalten, Masken zu tragen und Abstand zu halten, doch nicht alle hielten sich daran. Die Gäste auf dem Rasen des Weißen Hauses waren diesmal nicht seine typischen weißen Anhänger, sondern vor allem junge Leute aus der schwarzen Community.

Recht und Ordnung als Wahlkampfthema

Aber auch bei ihnen kam Trumps Wahlkampfmessage von "law and order" - Recht und Ordnung- gut an. "Die Häuser, Kirchen und Geschäfte von schwarzen und Latino-Geschäftsleuten wurden geplündert, verwüstet und angezündet von linksradikalen Fanatikern. Und Biden nennt sie friedliche Protestierer", so Trump.

Trump fühlt sich stark und topfit

Trump hat keine Zeit zu verlieren, er muss die Zeit, in der er außer Gefecht war, wieder gutmachen. In den Umfragen liegt er fast zehn Punkte hinter seinem Herausforderer Joe Biden. In den vergangenen Tagen gab er bereits mehrere Interviews bei konservativen Radio- und Fernsehsendern. Der Tenor war überall der gleiche: Er fühle sich stark und topfit. Seine Corona-Erkrankung habe er bezwungen. Die Zeit drängt. In gut drei Wochen wird gewählt.

Viele Millionen Amerikaner haben bereits ihre Stimme abgegeben - oder sind dabei ihre Briefwahlunterlagen auszufüllen. Trumps Rivale Biden jettet derzeit von einem Wahlkampfevent zu nächsten.

Auftritte in Florida, Pennsylvania und Iowa

Auch deswegen geht der Präsident wieder in den vollen Wahlkampfmodus. Am Montag will er in Florida auftreten, am Dienstag in Pennsylvania und am Mittwoch in Iowa. Alles wichtige Bundesstaaten, in denen er die noch unentschlossenen Wähler überzeugen muss, wenn er die Wahl am 3. November gewinnen will.

Die Umfragen sehen nicht gut aus für Präsident Trump. Seit seiner Covid19-Erkrankung ist er noch weiter zurückgefallen - selbst in kritischen Swing States wie Florida. Biden liegt aktuell bei gut 51 Prozent Zustimmung, Trump bei 42 Prozent. Aber das hat nicht viel zu bedeuten, denn vor der Wahl 2016 lag Trump auch hinten und hat am Ende doch gewonnen.