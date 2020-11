Jill Biden hat an der Seite ihres Mannes politische Erfolge und persönliche Tragödien erlebt. Das lässt sie gelassen auf ihre Aufgabe als "First Lady" blicken. Sie hat eine klare Idee, was sie bewirken will.

Von Claudia Sarre, ARD-Studio Washington

Strahlendes Lächeln, sympathisches Gesicht, lange blonde Haare - ohne Frage: Jill Biden ist im politischen Washington eine erfrischende Erscheinung. Dr. Jill Biden, denn die 69-Jährige ist nicht nur Ehefrau von Joe Biden, Stiefmutter seiner beiden Söhne, Ex-Model und Marathonläuferin, sondern auch promovierte Lehrerin.

"Ich unterrichte viele Einwanderer und Flüchtlinge. Ich liebe sie und ihre Geschichten. Und ich liebe die Tatsache, dass ich ihnen helfen kann auf ihrem Weg zum Erfolg," erzählt sie im Interview mit dem TV-Sender "CBS". Auch während ihrer acht Jahre als Second Lady, während ihr Mann unter Barack Obama Vizepräsident war , hat Jill Biden am Community College unterrichtet.

Und auch als First Lady würde sie gerne weiter lehren: "Wenn wir ins Weiße Haus einziehen, werde ich weiter unterrichten. Ich will, dass die Leute Lehrer wertschätzen, dass sie ihre Leistung verstehen und den Beruf aufwerten."

Zwei Jahre unterrichtete Jill Biden in dieser High School Englisch - ihre Erfahrungen als Lehrerin nimmt sie mit ins Weiße Haus.

Viele Vorhaben

Jill Biden hat sich für ihr Amt als künftige First Lady einiges vorgenommen. Sie will sich für eine kostenlose College-Ausbildung einsetzen, für Krebsforschung engagieren und ihre Hilfe für Militärfamilien fortsetzen. Aber in erster Linie will sie ihren Ehemann unterstützen, mit dem sie seit 1977 verheiratet ist. "Man hört sich gegenseitig zu und man bespricht Dinge miteinander", erzählt sie im "CBS"-Interview.

Bei aller Fröhlichkeit und Offenheit wirkt die 69-Jährige jedoch auch nachdenklich. Ihr bester Rat an ihren Mann während des schmutzigen Wahlkampfs: sich nicht von Beleidigungen wie "Sleepy Joe - schläfriger Joe" provozieren lassen. "Ich habe für Donald Trump keine Schimpfwörter gefunden. Dann hätte ich das gleiche getan wie er und mich auf sein Niveau hinab begeben."

"Schlimmste Erfahrung, die es im Leben gibt"

Ihrem neuen Leben im Weißen Haus blickt Jill Biden gelassen entgegen. Sie und ihr Mann hätten so viel gemeinsam durchgestanden, erzählt sie. Bidens geliebter Sohn Beau war 2016 an einem Gehirntumor gestorben. "Wir haben die schlimmste Erfahrung gemacht, die es im Leben gibt. Wir haben ein Kind verloren. Zusammen können wir mit allem fertig werden."