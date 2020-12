Das Electoral College: Wer stimmt wie ab?

Das "Electoral College", die Wahlleuteversammlung, ist ein Relikt aus den Anfängen der Vereinigten Staaten, als die Demokratie noch jung und die Straßen schlecht waren. Und als die Gründerväter glaubten, das Land sei noch nicht reif für eine Direktwahl.



Alle vier Jahre - und zwar laut Gesetz immer am Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember - treffen sich die 538 Wahlleute in ihren jeweiligen Landeshauptstädten, um ihre Stimme für Präsidenten und Vize abzugeben. Wie viele Wahlleute ein Bundesstaat hat, hängt von Größe und Bevölkerungszahl ab.



Ausgesucht werden die Wahlleute von den Parteien: In Bundesstaaten, in denen die meisten Wähler für den demokratischen Kandidaten gestimmt haben, sind es also linientreue Demokraten und in Staaten mit republikanischer Mehrheit linientreue Republikaner. Überraschungen sind damit so gut wie ausgeschlossen.



Bis zum 23. Dezember müssen die Stimmzettel der Wahlleute in Washington angekommen sein. Ausgezählt werden sie am 6. Januar vom Kongress.