Reaktion auf Bidens Sieg Jubel und Glückwünsche

Unmittelbar nach der Nachricht vom Sieg Bidens brach auf vielen Straßen in den USA Jubel aus. Aus dem Ausland erreichten den künftigen Präsidenten umgehend Glückwünsche. Aus vielen Äußerungen spricht Erleichterung.

Nur Sekunden nachdem mehrere US-Medien den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zum Sieger der Wahl in den USA erklärt haben, ist in vielen Großstädten großer Jubel ausgebrochen.

Auf den Straßen New Yorks klatschten, schrien und jubelten die Menschen. Hunderte strömten zum Times Square und feierten. Viele Autofahrer betätigten pausenlos ihre Hupen. Auch nach einer Stunde hatte der andauernde Applaus noch kein Ende genommen. Fernsehsender zeigten auch Bilder aus Philadelphia in Pennsylvania mit feiernden Menschen.

Auch vor dem Weißen Haus in Washington jubelten die dort versammelten Demonstranten. Die Metropolen an der US-Ostküste gelten als liberal und demokratisch.

Pelosi: "Ein neuer Tag der Hoffnung für Amerika"

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, mit dem Sieg Bidens beginne eine neue Zeit der Hoffnung. Biden habe einen "historischen Sieg" errungen, erklärte die Demokratin: "Heute beginnt ein neuer Tag der Hoffnung für Amerika."

Biden werde vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an bereit sein, den Herausforderungen des Landes zu begegnen. Er werde die Coronavirus-Pandemie eindämmen und sich für eine bessere Gesundheitsversorgung einsetzen, sagte Pelosi. Die Amerikaner hätten mit Biden jemanden gewählt, der ohne Unterlass arbeiten werde, um das Land zu einen und der die Werte "Glauben, Familie und Gemeinschaft" hochhalte, erklärte Pelosi.

Sie haben auf diese Nachricht gewartet - der Jubel der Anhänger von Joe Biden in Washington D.C ist entsprechend groß.

Steinmeier betont Wert von Allianzen

Aus dem Ausland gingen kurz nach der Entscheidung in den USA Glückwünsche an den künftigen Präsidenten ein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb in einem Glückwunschtelegramm: "Mit Ihrer Präsidentschaft verbinden sich die Hoffnungen unzähliger Menschen, weit über die Grenzen Ihres Landes hinaus, auch in Deutschland." Biden stehe "für ein Amerika, das um den Wert von Allianzen und Freunden, von Verlässlichkeit und Vertrauen weiß".

Die Bundesregierung reagierte mit Erleichterung auf Bidens Sieg. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte in einer Stellungnahme, sie wünsche Biden "von Herzen Glück und Erfolg und gratuliere ebenso Kamala Harris, der gewählten ersten Vizepräsidentin ihres Landes". Weiter betonte die Bundeskanzlerin, sie freue sich auf die Zusammenarbeit: "Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen."

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas richtete den Blick auf den Wert einer konfliktfreien Kooperation: "Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal," schrieb er auf Twitter.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verband ihre Gratulation mit dem Hinweis, die EU und die USA seien "Freunde und Verbündete, unsere Bürgerinnen und Bürger haben die tiefsten Verbindungen". Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Biden, schrieb von der Leyen bei Twitter.

Macron: "Lasst uns zusammenarbeiten"

Der französische Präsident Emmanuel Macron verband seine Gratulation mit dem Hinweis, es gebe "eine Menge zu tun, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen". Er fügte hinzu: "Lasst uns zusammenarbeiten!"

Auch der britische Premierminister Boris Johnson, der in den vergangenen Jahren demonstrativ die Nähe zu Donald Trump gesucht hatte, gratulierte Biden und Harris zu einem "historischen Erfolg". Die USA seien der wichtigste Verbündete Großbritanniens. Als wichtigste gemeinsame Themen nannte Johnson den Handel und den Klimawandel.

Glückwünsche an Biden und Harris kamen auch von Kanadas Premierminister Justin Trudeau. "Ich freue mich wirklich sehr darauf, mit euch beiden zusammenzuarbeiten", schrieb er auf Twitter.

Ein Vertreter der iranischen Führung verwies auf den Konflikt zwischen der scheidenden US-amerikanischen Regierung und dem Iran. Hessameddin Aschena, ein Berater des iranischen Präsidenten, schrieb auf Twitter, die Iraner hätten "tapfer gegengehalten, bis dieser Feigling gegangen ist".