US-Wahl 2024

Unklare Aussagen zu Attentat auf Trump FBI bestätigt, dass es eine Kugel war Stand: 27.07.2024 09:28 Uhr

Nach dem Attentat auf Trump ist ein Streit darüber entfacht, was ihn getroffen hat. Der Chef des FBI sprach von offenen Fragen - prompt folgte Widerspruch und Kritik von Trump. Nun stellte die Behörde klar: Es war eine Kugel.

Nach unklaren Äußerungen des FBI-Chefs hat die Bundespolizei bestätigt, dass der frühere US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einer Kugel verletzt wurde. "Was den ehemaligen Präsidenten Trump am Ohr traf, war eine ganze oder in kleinere Stücke zersplitterte Kugel, die aus dem Gewehr des Verstorbenen abgefeuert wurde", teilte das FBI in einer Erklärung mit.

Trump reagierte darauf auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social: "Ich nehme an, das ist die beste Entschuldigung, die wir von Direktor Wray bekommen werden, aber sie wird voll akzeptiert!"

Zuvor hatte FBI-Chef Christopher Wray in einer Anhörung vor dem US-Kongress gesagt: "Mit Bezug auf den ehemaligen Präsidenten Trump gibt es Fragen, ob es sich um eine Kugel oder einen Splitter handelte, der sein Ohr getroffen hat." Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan sagte daraufhin: "Soweit ich weiß, war der erste Schuss derjenige, der den Präsidenten getroffen hat. (...) Oder ist das nicht korrekt?" Wray antwortete darauf unter anderem: "Ich weiß es nicht."

Trump: "Nein, es war eine Kugel"

Trump hatte sich in einer Reihe von Beiträgen auf Truth Social an den Aussagen des FBI-CHefs abgearbeitet. "Nein, es war leider eine Kugel, die mein Ohr traf, und zwar hart. Es gab weder Glas noch Splitter", schrieb Trump. Es kursierten auch Gerüchte, dass Trump von einem Glassplitter getroffen worden sein könnte. "Kein Wunder, dass das einst geschichtsträchtige FBI das Vertrauen Amerikas verloren hat", so der republikanische Präsidentschaftskandidat.

Auch Trumps früherer Leibarzt aus seiner Zeit im Weißen Haus, Ronny Jackson, teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit: "Es gibt absolut keine Beweise dafür, dass es sich um etwas anderes als eine Kugel handelte." Das FBI teilte laut dem US-Sender CNN am Donnerstag mit, dass die Ermittler weiterhin Geschossfragmente und andere Beweise für den Angriff auf Trump untersuchten.

Ein Toter bei Mordanschlag auf Trump

Vor knapp zwei Wochen hatte ein Schütze auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet und auf Trump geschossen. Während er nur verletzt wurde, starb ein Mann im Publikum. Zwei weitere Teilnehmer der Kundgebung wurden schwer verletzt. Der Täter wurde von einem Scharfschützen des Secret Service erschossen.

Trump kündigte nun an, an den Ort des Attentats zurückkehren zu wollen. Details zu der geplanten Veranstaltung in Butler nannte er bisher nicht.