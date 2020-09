Der Schlagabtausch zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden geht nach dem TV-Duell weiter. Trump steht wegen Äußerungen zu einer rechtsextremen Gruppe in der Kritik. Die Wähler sind laut Umfragen verärgert.

Nach einem von Beleidigungen und Chaos geprägten Fernsehduell haben US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden weiter gegeneinander ausgeteilt. Trump schrieb auf Twitter, Biden würde mit seinen Vorhaben das Land ruinieren, habe aber mit seinem Auftritt ohnehin jede Unterstützung verloren. Biden wiederum postete ein Video, in dem Trump mit einem weinenden Smiley als Kopf zu sehen ist. Das Auftreten des Republikaners sei eine "nationale Peinlichkeit" gewesen, sagte er in Alliance im Bundesstaat Ohio.

Für besondere Empörung unter den Demokraten sorgte die Tatsache, dass Trump sich weigerte, weiße Rassisten und paramilitärische Gruppen zu verurteilen und stattdessen sagte, es müsse etwas gegen die linke Gruppierung Antifa und die radikale Linke unternommen werden. Biden sprach konkret eine Gruppe namens "Proud Boys" an, worauf Trump sagte: "Proud Boys, haltet euch zurück und haltet euch bereit."

Harris: "Ich habe gehört, was wir alle gehört haben"

Trump-Kritiker, wie Bidens Kandidatin für die Vizepräsidentin, Kamala Harris, empörten sich darüber, dass der Präsident sich geweigert habe, die Ideologie der White Supremacy, der angeblichen 'Überlegenheit der Weißen Rasse" zu verdammen: "Ich habe gehört, was wir alle gehört haben."

Trumps Sohn Donald Trump Jr. sagte im Sender CBS, dass sein Vater sich wohl versprochen habe. Die "New York Times" zitierte Präsidentenberater Jason Miller, der sagte, Trump habe deutlich gemacht, dass die "Proud Boys" Gewalt beenden sollten.

Greenblatt fordert Entschuldigung und Erklärung

Der Chef der Bürgerrechtsorganisation ADL, Jonathan Greenblatt, sagte, es sei erstaunlich, dass dies die Antwort des Präsidenten auf eine einfache Frage gewesen sei. Trump schulde Amerika eine Entschuldigung und eine Erklärung. Die ADL bezeichnet die Gruppe unter anderem als gewalttätig, nationalistisch und islamophob. Es sei bekannt, dass Mitglieder gewalttätige Taktiken anwenden. Die Anführer der "Proud Boys" weisen Rassismusvorwürfe zurück.

Erstes TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und Herausforderer Biden

tagesschau 20:00 Uhr, 30.09.2020, Stefan Niemann, ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-764219~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Gruppe feiert Kommentar als "historisch"

Die Gruppe feierte diese Aussage. Die "New York Times" schrieb, in privaten Kanälen auf sozialen Medien hätten die Anhänger Trumps Kommentar als "historisch" gefeiert. In einem Kanal hätten Mitglieder der Gruppe die Aussage des Präsidenten als stillschweigende Billigung ihrer gewalttätigen Taktiken gewertet. In einer weiteren Nachricht heiße es, die Gruppe sehe bereits eine Zunahme der Zahl "neuer Rekruten".

FBI stuft Gruppe als extremistisch ein

Die "Proud Boys" gehen Berichten zufolge auf eine Initiative des kanadisch-britischen Gründers des "Vice Magazine", Gavon McInnes, zurück. Die Organisation nimmt demnach nur Männer auf. Den Mitgliedern geht es nach eigenem Bekunden um eine Rückkehr zu "traditionellen Werten". Das FBI stuft die Gruppe als extremistisch ein. Schätzungen zufolge soll die Organisation inzwischen bis zu 20.000 Anhänger und Sympathisanten haben.

Die erste TV-Debatte von Trump und Herausforderer Biden war von persönlichen Angriffen bestimmt worden. Vor allem Trump fiel Biden immer wieder ins Wort und ließ ihn nicht ausreden. Biden bezeichnete den Amtsinhaber unter anderem als "Rassisten", "Lügner", "Putins Welpen" und "den schlechtesten Präsidenten, den Amerika je hatte".

Die für die Organisation der Präsidentschaftsdebatten zuständige Kommission kündigte Regeländerungen für das nächste Aufeinandertreffen der Kontrahenten an. Geplant seien "zusätzliche Instrumente, um die Ordnung aufrecht zu erhalten", hieß es weiter. Die Regeländerungen würden "sorgfältig" geprüft und in Kürze bekanntgegeben. Trump und Biden werden noch in zwei weiteren TV-Duellen am 15. und 22. Oktober aufeinandertreffen.

Ärger bei den Wählern

Bei den Wählern war das Spektakel schlecht angekommen: 69 Prozent sagten in einer Blitzumfrage des Senders CBS, das Streitgespräch habe sie vor allem verärgert. Von Biden hatten in der CBS-Umfrage 38 Prozent eine bessere und 32 Prozent eine schlechtere Meinung nach der Debatte - von Trump nur 24 Prozent eine bessere, aber 41 Prozent ein schlechtere Meinung.

Ted Cruz, republikanischer Senator aus Texas, zog das Fazit, dass am Ende des Tages die Debatte die wohl nicht beeinflusst habe. Trump-Fans seien bei Trump geblieben und Biden-Fans bei Biden. In Umfragen gab ein große Mehrheit der Amerikaner an, ihre Wahlentscheidung schon lange vor diesem TV-Schlagabtausch getroffen zu haben.

Mit Informationen von Sebastian Hesse, ARD-Studio Washington

Nach der Debatte: Sieger, Verlierer, Reaktionen

Sebastian Hesse, ARD Washington

30.09.2020 18:30 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.