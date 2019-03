US-Demokraten Mehrere Frauen wollen Trump ablösen

Hillary Clinton hat schon abgewunken - dafür wollen sechs andere US-Demokratinnen in den Wahlkampf ziehen. Eine Frage wird immer wieder gestellt: Ist Amerika bereit für eine Frau als Präsidentin?

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

14 Demokraten haben schon die Hand gehoben und gesagt: "Ich will Trump als Präsident ablösen." Sechs davon sind Frauen. Senatorinnen wie Elizabeth Warren, Kamala Harris, Amy Klobuchar oder Kirsten Gillibrand wollen die erste "Madam President" werden.

Noch nie zuvor war das Kandidatenfeld so vielfältig.

"Wiedergeburt der Frauenbewegung"

Alle haben eins gemeinsam: Sie kommen aus Hochburgen der Demokraten von New York bis Kalifornien. Gillibrand erzählt, wie beeindruckt sie davon ist, was sich aus dem Widerstand gegen Trump und dem "Womens March" entwickelt hat: "Diese Dynamik hat eine Wiedergeburt der Frauenbewegung gebracht. Das ist inspirierend. Die vielfältigste Gruppe an Politikerinnen in der Geschichte der USA zu haben, die Trump zur Verantwortung ziehen wollen, ist erfrischend."

Ein Drittel des Senats und ein Viertel des Repräsentantenhauses in den USA bestehen aus Frauen. Das ist ein neuer Rekord.

Neue Erfahrungen und Gesichter

Tulsi Gabbard, Abgeordnete aus Hawaii, die auch für die Demokraten ins Rennen um die Präsidentschaft geht, beschreibt, wie sich die politische Landschaft schon jetzt verändert hat: "Die Energie ist anders, weil es Menschen mit neuen Erfahrungen und Geschichten im Repräsentantenhaus gibt, die eine Vielfalt mitbringen, die wir vorher so nicht hatten." Sie würden Menschen eine Stimme geben, die vorher so nicht gehört worden seien.

Die Politikerinnen, die ins Rennen einsteigen, stellen nicht in den Mittelpunkt, dass sie Frauen sind. Darauf werden sie von außen aber immer wieder angesprochen. Die Politikerinnen wollen mit Inhalten punkten, so wie Harris, die in Umfragen von den Kandidatinnen bisher die meiste Zustimmung bekommt: "Die Leute loben die Arbeitsmarktzahlen. Aber viele Leute haben zwei, drei Jobs, um ihre Rechnungen zu bezahlen." Das sei nicht richtig.

Unterschiede überwinden

Gesundheitssystem, Waffengesetze, Klimawandel, Außenpolitik: Es gibt viel zu tun, sind die Demokratinnen überzeugt. Warren, die als hocheffektive Fundraiserin gilt, erklärt in einem Video, was die USA aus ihrer Sicht ausmachen: "Egal, wo deine Familie herkam, du verdienst, dass du alle Möglichkeiten hast. Egal wie unterschiedlich wir sind, die meisten von uns wollen das gleiche: hart arbeiten und für die Menschen sorgen, die sie lieben." Das sei das Amerika, für das sie kämpfe.

Erfolgschancen sind unklar

Auf der Beliebtheitsskala bei den Demokraten liegt mit deutlichem Abstand zurzeit allerdings ein Mann vorn, der noch nicht mal seine Kandidatur erklärt hat: der ehemalige Vizepräsident Joe Biden. Erst auf dem dritten Platz folgt die erste Frau: Harris.

Der Präsidentschaftswahlkampf läuft an und eine Frage wird immer wieder gestellt: Sind die USA bereit für eine Frau als Präsidentin? Und wie wahrscheinlich ist es, dass eine Frau als Spitzenkandidatin bei den Demokraten nominiert wird? Die Antwort wird es erst in mehr als einem Jahr geben.