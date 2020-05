Mitten in der Corona-Krise arbeiten sich die USA und China im UN-Sicherheitsrat an einer gemeinsamen Resolution ab. Die Amerikaner blockierten den Text letztlich. Es droht ein diplomatisches Debakel.

Eine geplante Resolution des UN-Sicherheitsrat zur Coronavirus-Pandemie droht an einem Streit zwischen den Weltmächten USA und China zu scheitern. Washington habe Einspruch gegen den von Frankreich und Tunesien ausgearbeiteten Entwurf eingelegt, teilten Diplomaten in New York mit. Hintergrund ist eine von China geforderte Erwähnung der Weltgesundheitsorganisation in dem Resolutionstext, was die USA ablehnen.

Dabei hatte es zunächst geheißen, dass sich beide Seiten auf eine Kompromissformel geeinigt hätten, laut der auf eine direkte Bezugnahme auf die WHO verzichtet werden solle. Allerdings waren die Amerikaner offenbar mit der Lösung nun doch unzufrieden.

Wochenlanger Streit im Sicherheitsrat

Der Streit zwischen den USA und China schwelt im UN-Sicherheitsrat schon seit fast sieben Wochen. Präsident Donald Trump hatte der WHO Anfang April die finanzielle Unterstützung der USA gestrichen. Er wirft der Organisation vor, die Ausbreitung des zuerst in der Volksrepublik aufgetretenen neuen Coronavirus nicht verhindert zu haben.

Die UN-Behörde beschuldigt er zudem, einen Kadavergehorsam gegenüber China zu pflegen. China unterstützt hingegen die WHO und beharrt darauf, dass deren Appell für ein globales Handeln im Kampf gegen Covid-19 unbedingt in den Resolutionstext gehöre, wie Diplomaten berichten. Die USA pochen darauf, dass der Begriff "Transparenz" beim Vorgehen gegen die Pandemie erwähnt werde, jedoch keine Rede von der WHO sein sollte.

Mächtigstes Gremium der UN gelähmt

Die Vereinigten Staaten und die Volksrepublik haben Veto-Recht im Sicherheitsrat. Der Streit führt nun dazu, dass das mächtigste Gremium der UN der aktuell gravierendsten Krise der Welt untätig gegenübersteht.

Hinter den Appell von UN-Generalsekretär António Guterres vom 23. März für einen weltweiten Waffenstillstand in den größten Konflikten angesichts der Pandemie kann sich der Sicherheitsrat wegen der Blockade auch nicht stellen - und das, obwohl alle 15 Ratsmitglieder sich in diesem Punkt einig sind. Der Ruf nach einer weltweiten Feuerpause gilt als das Herzstück der Resolution.