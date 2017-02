Ändern sich unter Trump auch die Beziehungen zur Türkei und zu Präsident Erdogan? In einem ersten Telefonat betonten beide gemeinsame Interessen im Kampf gegen den Terror. Schon morgen soll der neue CIA-Chef nach Ankara fliegen.

Unter Barack Obama waren die amerikanisch-türkischen Beziehungen gespannt, der neue US-Präsident betont die Gemeinsamkeiten: In einem ersten Telefongespräch haben Donald Trump und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan sich der engen Partnerschaft beider Länder versichert und gemeinsame Verpflichtungen im Kampf gegen den Terrorismus bekräftigt.

Trump habe betont, die Türkei sei ein "strategischer Partner und NATO-Verbündeter", teilte das Weiße Haus nach einem Telefongespräch der Staatsoberhäupter mit. Der US-Präsident habe zudem ausdrücklich die Rolle der Türkei im Vorgehen gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gewürdigt.

Mehr militärische Kooperation in Syrien?

Aus Regierungskreisen in Ankara verlautete am Morgen, Trump und Erdogan hätten ein gemeinsames Vorgehen gegen den IS in Syrien vereinbart. Die Kooperation betreffe die beiden von der Extremisten-Miliz kontrollierten Städte Rakka und Al-Bab.

Erdogan habe die USA zudem aufgefordert, nicht länger die Kurdenmiliz YPG zu unterstützen. Weitere Themen in dem Telefonat seien eine Sicherheitszone in Syrien und die Flüchtlingskrise gewesen. CIA-Direktor Mike Pompeo werde am Donnerstag in die Türkei reisen, um über die Kurdenmiliz YPG zu beraten, hieß es in den Kreisen. Andere Beamte sagten, es solle auch um die Bewegung des in den USA lebenden Geistlichen Fethullah Gülen gehen, den Ankara als Drahtzieher des vereitelten Putsches vom Juli 2016 sieht.

Ankara hatte in Monaten nach dem Putsch wiederholt kritisiert, dass die USA Gülen nicht auslieferten. Zudem zeigte sich die türkische Regierung erzürnt darüber, dass die USA im Kampf gegen den IS syrisch-kurdische Milizen unterstützen.