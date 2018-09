1500 Soldaten mehr USA stocken Truppen in Deutschland auf

Noch vor wenigen Wochen gab es Berichte, das Pentagon erwäge, Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Nun gaben die USA bekannt, die hiesigen Truppen in Deutschland um rund 1500 Soldaten aufzustocken.

US-Botschafter Grenell gab die Aufstockung bekannt.

Die US-Streitkräfte verlegen 1500 zusätzliche Soldaten nach Deutschland. Diese sollten "für die Stärkung der NATO und der europäischen Sicherheit im Einsatz sein", teilte US-Botschafter Richard Grenell mit. "Die Amerikanerinnen und Amerikaner sind entschlossen, das transatlantische Bündnis zu stärken, und Präsident (Donald) Trumps Zusage, die Verteidigungsfähigkeit der Vereinigten Staaten zu erhöhen, trägt erheblich dazu bei", teilte er mit.

Äußerungen von Trump hatten zuletzt Fragen zur künftigen Rolle der USA in der NATO aufgeworfen. So hatte Trump beim NATO-Gipfel einen Alleingang der USA angedeutet, sollten die anderen Mitgliedsstaaten ihre Verteidigungsausgaben nicht erhöhen. Das US-Verteidigungsministerium hatte aber einen Bericht zurückgewiesen, in dem über Überlegungen zu einem US-Truppenabzug aus Deutschland spekuliert wurde. In Deutschland sind etwa 35.000 US-Soldaten stationiert.

Von der Leyen über Entscheidung erfreut

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen begrüßte die Ankündigung. "Die US-Entscheidung die militärische Präsenz bei uns in Deutschland zu verstärken, ist ein willkommenes Zeichen für die Vitalität der transatlantischen Beziehungen", erklärte sie. "Und sie ist auch ein Bekenntnis zur gemeinsamen Sicherheit."

Anfang der Woche hatte von der Leyen eine deutliche Erhöhung des Wehretats angekündigt.

Uwe Lueb, ARD Berlin

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 07. September 2018 um 17:00 Uhr.