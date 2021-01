Das von den Demokraten dominierte US-Repräsentantenhaus hat die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump beschlossen. Auch mehrere Republikaner stimmten dafür. Als nächstes muss nun der Senat darüber entscheiden.

"Anstiftung zum Aufruhr" heißt die Anklage. Das US-Repräsentantenhaus stimmte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den scheidenden Präsidenten Donald Trump. Hintergrund ist das Verhalten Trumps vor und während der Erstürmung des Kapitols in der vergangenen Woche. In die Wege geleitet wurde das Verfahren von den Demokraten, aber inzwischen haben sich auch zahlreiche Republikaner von ihrem Präsidenten abgewandt.

Bei der Sitzung im Repräsentantenhaus bezeichnete die Vorsitzende Nancy Pelosi Trump als eine "Gefahr für das Land". Der Republikaner habe "inländische Terroristen" angestachelt, um sich gegen seine Wahlniederlage zu wehren. Die Angreifer seien nicht aus einem Vakuum gekommen, erklärte Pelosi. Trump habe sich der Anstiftung schuldig gemacht und dafür müsse er zur Rechenschaft gezogen werden.

Verfahren nicht mehr während Trumps Amtszeit

Auch ranghohe Republikaner sehen das so wie die Demokratin. Trump hätte "den Mob sofort verurteilen sollen, als er sah, was sich da abspielte", sagte der republikanische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy. "Der Präsident ist nicht ohne Schuld." Zugleich lehnte er es aber ab, ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn anzustrengen. Ein solches Votum würde diese Nation weiter spalten, sagte McCarthy. Dennoch solle Trump zur Verantwortung gezogen werden. Er machte sich für eine Untersuchungskommission und eine Resolution stark, in der eine Rüge gegen den Präsidenten formuliert werden solle.

Als nächstes muss der Senat abstimmen. Das wird aber voraussichtlich erst am 19. Januar geschehen, wenn die Kongresskammer zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommt - einen Tag vor dem regulären Ende von Trumps Amtszeit. Ein Sprecher des Mehrheitsführers im Senat, Mitch McConnell, bestätigte, dass es davor keine außerordentliche Sitzung geben werde.