Eigentlich war die Todesstrafe in den USA auf dem Rückzug. Immer mehr Bundesstaaten schafften sie ab oder verzichteten auf Vollstreckung. Doch US-Präsident Trump will jetzt die Hinrichtungen intensivieren.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Hinrichtungen auf Bundesebene sind in den USA extrem selten. Seit 1988 wurden nur drei Mörder hingerichtet, die auf Bundesebene zum Tode verurteilt wurden; darunter 2001 der bekannteste Fall: der rechtsradikale Bomben-Attentäter von Oklahoma City. Unter den derzeit 61 von Bundesgerichten zum Tode Verurteilten befinden sich zum Beispiel auch der Marathon-Bomber von Boston oder der rassistische Attentäter von Charleston, der 2015 in einer afroamerikanischen Kirche neun Gläubige erschoss.

Dass Mörder wie diese nicht schneller hingerichtet werden, kritisierte Donald Trump lange vor seinem Einzug ins Weiße Haus. Nach seinem Wahlsieg sah Trump die Chance, sich als "Law-and-Order"-Präsident zu profilieren. Im vergangenen Herbst, nach dem Attentat auf elf jüdische Gläubige in einer Synagoge in Pittsburgh, sagte Trump: "Für Leute, die so etwas tun, musst Du die Todesstrafe wieder einführen. Das ist die schlimmste Form von Terror."

Obama hatte Vollstreckung der Todesstrafe ausgesetzt

Es war sein Amtsvorgänger Barack Obama, der 2014 die Vollstreckung der Todesstrafe auf Bundesebene ausgesetzt hatte. Der Grund: Lieferengpässe bei den bisher für Hinrichtungen in den USA verwendeten Gift-Präparaten. Nachdem die europäischen Herstellerfirmen sich geweigert hatten, ihre Präparate für Hinrichtungen zur Verfügung zu stellen, experimentierten einige Bundesstaaten mit neuen Giftstoffen. Dabei kam es zu missglückten Hinrichtungsversuchen mit qualvoll langem Todeskampf. Obama verfügte ein Moratorium, bis ein alternatives Präparat zur Verfügung stehe.

Dies sei jetzt der Fall, ist sich Trumps Justizminister William Barr sicher. Das Mittel "Pentobarbital" wurde bereits bei Hinrichtungen in den Bundesstaaten Georgia, Missouri und Texas verwendet. Damit gebe es keinen Grund mehr, länger zu warten, betonte Barr. Man sei es den Opfern und ihren Familien schuldig, dass die Todesurteile auch vollstreckt werden. Dass die Trump-Regierung den Vollzug der Todesstrafe wieder intensivieren will, sei eine bewusste Entscheidung gegen den allgemeinen Trend in den USA, kritisierte Devlin Barrett von der "Washington Post" im Sender PBS:

"Vor 20 Jahren gab es etwa 100 Hinrichtungen pro Jahr in den USA. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 25. Und 21 Bundesstaaten haben seitdem die Todesstrafe abgeschafft."

Zustimmung in der Bevölkerung sinkt

Tatsächlich erlauben nur noch 29 von 50 Bundesstaaten die Todesstrafe. Und davon sind es weniger als zehn Bundesstaaten, die sie tatsächlich noch vollstrecken. Auch in der US-Bevölkerung ist die Akzeptanz der Todesstrafe deutlich gesunken. Anfang der neunziger Jahre waren 80 Prozent der US-Bürger für die Todesstrafe. Heute sind es nur noch zwischen 50 und 60 Prozent. Verantwortlich für diese Entwicklung sind vor allem die DNA-Tests. Dadurch wurden hunderte skandalöser Fehlurteile bekannt.

US-Präsident Trump ist dennoch überzeugter Anhänger der Todesstrafe. Justizminister Barr wies die Gefängnisbehörde an, die ersten fünf Hinrichtungen bereits im Dezember und im Januar durchzuführen. Weitere Hinrichtungen sollen später folgen. Bei fast allen Präsidentschaftsbewerbern der Demokraten stieß diese Ankündigung auf heftige Kritik.