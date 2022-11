US-Zwischenwahlen Demokraten verteidigen Senat Stand: 13.11.2022 04:16 Uhr

Die US-Demokraten behalten Medienberichten zufolge nach den Zwischenwahlen die Mehrheit im Senat. Im US-Bundesstaat Nevada wurde demnach die demokratische Senatorin Cortez Masto im Amt bestätigt, die so den entscheidenden Sitz behielt.

Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten von Präsident Joe Biden Medienberichten zufolge ihre Mehrheit im Senat verteidigt. Sie konnten im Bundesstaat Nevada einen hart umkämpften Senatssitz halten, wie die US-Fernsehsender CNN, NBC und CBS auf Grundlage von Stimmauszählungen meldeten.

Wichtiger Erfolg für Biden

Mit dem Sieg der Demokraten in dem Schlüsselstaat geht Biden gestärkt in die zweite Hälfte seiner Amtszeit. Die Demokraten kommen nun auf 50 der insgesamt 100 Sitze im US-Senat, in Patt-Situationen gibt Vizepräsidentin Kamala Harris in ihrer Rolle als Senatspräsidentin mit ihrer Stimme den Ausschlag.

Dem Senat kommt im politischen Machtgefüge der USA eine besondere Bedeutung zu. Wichtige Personalien auf Bundesebene - etwa Botschafter, Kabinettsmitglieder oder Bundesrichter - müssen vom Senat bestätigt werden. Gerade die Berufung von Richtern hat Gewicht. Die Möglichkeit, weiter Nominierungen durchzusetzen, ist Biden nun also sicher.

Die Auszählung der Stimmen in Nevada hatte sich wegen eines extrem knappen Rennens zwischen den beiden Kontrahenten und wegen wahlrechtlicher Besonderheiten in dem Bundesstaat lange hingezogen. Das Wahlergebnis im Bundesstaat Georgia steht noch aus, dort wird am 6. Dezember eine Stichwahl abgehalten.

Unmut über Trump

Die Niederlage in Nevada reiht sich ein in den Misserfolg diverser republikanischer Kandidaten, die Trump unterstützt hatte. Ihr schwaches Abschneiden fällt daher auf den Ex-Präsidenten zurück und hat Zweifel an dessen Führungsrolle in der Republikanischen Partei aufkommen lassen.

Vor der Wahl war eine Erfolgswelle für die Republikaner vorausgesagt worden und ein Debakel für die Demokraten. Doch beides blieb aus. Die Demokraten schnitten deutlich stärker ab als erwartet - auch wenn noch immer offen ist, wer künftig das Sagen im Kongress haben wird.