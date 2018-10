Die Vereinigten Staaten und Kanada haben sich grundsätzlich auf eine Neuauflage des nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA geeinigt. US-Präsident Donald Trump hatte massiv auf Neuverhandlungen gedrängt.

Nach zähen Verhandlungen haben sich die USA und Kanada auf eine Neuauflage des gemeinsamen Freihandelsabkommens NAFTA mit Mexiko geeinigt. Wie die beiden Regierungen bestätigten, haben sich beide Seiten - nur wenige Stunden vor Ablauf der gesetzten Frist - auf ein neues Abkommen verständigt.

Abkommen betrifft fast 500 Millionen Menschen

Wie zwei mit den Verhandlungen vertraute Kanadier sagten, solle den USA ein deutlich besserer Zugang zum kanadischen Milchmarkt gewährt werden. Die Regierung sei bereit, besonders betroffenen Bauern unter die Arme zu greifen. Kanada bleibt von zusätzlichen Zöllen auf Autos verschont. Die von den USA erhobenen Abgaben auf Stahl und Aluminium bleiben aber zunächst in Kraft.

Das NAFTA-Abkommen war 1994 unter den drei Ländern abgeschlossen worden und regelt eine der größten Freihandelszonen der Welt. Es betrifft fast 500 Millionen Menschen und deckt ein Gebiet mit einer Wirtschaftsleistung von knapp 23 Billionen Dollar (19,79 Billionen Euro) ab. Das Handelsvolumen der USA mit den beiden Nachbarstaaten hat sich seit 1994 auf 1,3 Billionen Dollar fast vervierfacht.

Mexiko und die USA hatten sich bereits im Sommer geeinigt

US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen infrage gestellt und Neuverhandlungen durchgesetzt, weil er die größte Volkswirtschaft der Welt übervorteilt sah. Die Gespräche begannen bereits vor mehr als einem Jahr und gerieten in den vergangenen Monaten wiederholt ins Stocken.

Die USA und Mexiko erzielten bereits Ende August eine vorläufige Einigung für ein neues Handelsabkommen. Die beiden Staaten kündigten an, im Zweifel eine bilaterale Vereinbarung in Kraft zu setzen, falls bis zum Auslaufen der Frist in der Nacht zu Montag keine Einigung mit Kanada zustande komme.

Martin Ganslmeier, ARD Washington

