Avatar Magic.fire 06.11.2021 • 13:37 Uhr

Warum soviel Euphorie?

Erstmal sind es alles nur Worte auf Papier, nicht umsonst schreibt der Autor des Artikel das meiste im Konjunktiv. Dann kann ich nicht wirklich erkennen, wo die im Artikel genannten Vorhaben explizite und nachhaltig dem Umweltschutz fördern. Im Gegenteil einige entscheidende Punkte bringen erstmal ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu Luft, Wasser und Land Dann außer Austausch giftiger Bleirohrekann ich nicht sehen wo es etwas für die Bevölkerung bringt. Vielleicht noch die Instandsetzung der Brücken, aber alles andere ist nur Subventionierung der Besitzer..Häfen, Flugplätze etc. Also im Grunde Dinge welche der Eigentümer selbst machen muss um wettbewerbsfähig zu bleiben Dazu, viele Dinge lassen sich gar nicht so einfach durchsetzen in Amerika, sobald es privaten Grund und Boden und Besitz geht. Da sind die USA etwas anders aufgestellt als Deutschland und Europa Also für mich nicht der große Wurf in Sachen Umweltschutz