Schreiben an UN USA kündigen offiziell Klimaabkommen

Die US-Regierung hat offiziell ihre Kündigung für das Klimaabkommen von Paris eingereicht. Bereits vor mehr als zwei Jahren hatte Präsident Trump den Schritt angekündigt. Wirksam wird er aber erst in einem Jahr.

Die USA haben die Vereinten Nationen über ihren Rückzug aus dem Klimaabkommen von Paris informiert. Außenminister Mike Pompeo erklärte in einer Stellungsnahme, der Pakt sei eine "unfaire Belastung" für die US-Wirtschaft. Mit ihren internationalen Partnern werde das Land aber weiterhin zusammenarbeiten, "um die Widerstandskraft gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu stärken".

Die US-Wirtschaft werde weiter wachsen und gleichzeitig Emissionen reduzieren, so Pompeo weiter. Dabei würden das Land auf einen Energiemix setzen, der auch fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl einschließe.

Wirksam erst nach Präsidentschaftswahl

Schon vor mehr als zwei Jahren hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, die USA aus dem Vertrag herauszulösen. Jetzt wählte die US-Regierung den erstmöglichen Termin für die Kündigung.

Das Pariser Klimaabkommen war am 4. November 2016 in Kraft getreten. Es sieht vor, dass es drei Jahre wirksam sein muss, bevor ein Staat kündigen darf. Besiegelt sein wird der Ausstieg der USA wiederum in einem Jahr - und damit erst nach der nächsten US-Präsidentenwahl am 3. November 2020.

Das Pariser Klimaabkommen hat das Ziel, die Erderwärmung auf klar unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Die Vertragsstaaten sollen sich anstrengen, sie bei 1,5 Grad zu stoppen. Entscheidende Teile der Vereinbarung sind völkerrechtlich verbindlich. Es gibt jedoch keine Strafen bei Nichterfüllung der Zusagen.