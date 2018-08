Iran gegen die USA Eine chancenlose Klage?

Unabhängig davon, wie die Entscheidung des IGH aussieht, stellt sich die Frage, inwiefern ein solches Urteil überhaupt durchsetzbar wäre. Insgesamt 73 Staaten (darunter auch Deutschland) haben dazu eine sogenannte Unterwerfungserklärung abgegeben. Dadurch haben sich diese Staaten verpflichtet, die Urteile des Gerichts anzuerkennen. Sie können darum nach dem Statut des IGH ohne weiteres gegeneinander klagen und auch verklagt werden.

Aber: Weder der Iran noch die USA zählen zu diesen 73 Staaten. Der Automatismus greift also für diese beiden Länder nicht. Tatsächlich haben die USA in der Vergangenheit auch schon andere Entscheidungen des IGH ignoriert.

Die Charta der Vereinten Nationen besagt im Artikel 94:

"Jedes Mitglied der Vereinten Nationen verpflichtet sich, bei jeder Streitigkeit, in der es Partei ist, die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs zu befolgen. Kommt eine Streitpartei ihren Verpflichtungen aus einem Urteil des Gerichtshofs nicht nach, so kann sich die andere Partei an den Sicherheitsrat wenden; dieser kann, wenn er es für erforderlich hält, Empfehlungen abgeben oder Maßnahmen beschließen, um dem Urteil Wirksamkeit zu verschaffen."