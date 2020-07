Independence Day Trump-Party mit Tausenden - trotz Corona

Die Infektionszahlen in den USA steigen enorm. Doch Präsident Trump hält dies nicht davon ab, zum Independence Day mit Tausenden eine Party zu feiern. Gesundheitsexperten schlagen Alarm.

Von Claudia Sarre, ARD-Studio Washington

Kein Independence Day ohne ein gigantisches blau-weiß-rotes Fahnenmeer, kein Independence Day ohne BBQ, Picknick, Feuerwerk, Paraden und großen Menschenansammlungen. Der 4. Juli, der amerikanische Unabhängigkeitstag, gehört zu den größten Party-Events des Jahres in den USA.

Doch im Jahr 2020 - dem Jahr der Coronavirus Pandemie - ist alles anders. Nicht nur in Texas, Florida und Kalifornien - landesweit wurden Feuerwerke abgesagt, Partys gecancelt, Strände und Kneipen geschlossen.

"Es gab bei vielen ein Wunschdenken: Hey, es ist Sommer. Alles wird gut sein. Aber es ist eben noch nicht alles gut. Wir haben viel zu viel Virus im ganzen Land", sagt Anne Schuchat von der US-Gesundheitsbehörde.

Trauriger US-Rekordwert: Mehr als 52.000 Neuninfektionen innerhalb von 24 Stunden

Gleich zwei Partys mit Trump

Nur Präsident Donald Trump - so scheint es - lässt sich die Partylaune nicht vermiesen. Er will gleich zweimal feiern. Heute zunächst einmal am historischen Mount Rushmore im Bundesstaat South Dakota. "Es wird ein großartiger Abend", ist Trump überzeugt.

Dort wo die vier Präsidentenköpfe von Washington, Jefferson, Lincoln und Roosevelt in den Granit gehauen sind, soll es erstmals seit 20 Jahren wieder ein großes Feuerwerk mit 7500 Besuchern geben - trotz Protesten von Ureinwohnern und Umweltschützern.

Wer Angst vor Ansteckung hat, soll zuhause bleiben, sagte South Dakotas republikanische Gouverneurin Kristi Noem auf Fox News: "Wir werden Gesichtsmasken verteilen an diejenigen, die eine tragen wollen. Aber wir werden auf social distancing verzichten. Wir laden alle ein, die Freiheit hier in unserem Land zu genießen."

Feuerwerk in Washington

Für den 4. Juli plant Präsident Trump ein gigantisches Feuerwerk auf der National Mall in Washington. Nach seiner Rede sollen Kampfflugzeuge aller Waffengattungen über die Hauptstadt hinweg donnern. Auch zu diesem Spektakel werden Tausende Besucher erwartet.

Die Bürgermeisterin Washingtons, Muriel Bowser, sieht die Festivitäten mit Sorge, kann sie jedoch nicht verbieten, weil sie in den Zuständigkeitsbereich der US-Regierung fallen: "Wir sehen den dramatischen Anstieg an Infektionszahlen im ganzen Land. Und wir wollen nicht, dass das auch in Washington DC passiert. Daher bitten wir Sie, eigenverantwortlich zu handeln und wachsam zu sein an diesem Feiertagswochenende!"

Und so lautet die Empfehlung vieler lokaler US-Behörden an diesem ungewöhnlichen Unabhängigkeitstag: Feiern Sie mit Ihrer Familie und bleiben Sie an diesem 4. Juli zuhause!