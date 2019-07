Die USA haben ein umstrittenes Migrationsabkommen mit Guatemala unterzeichnet. Das zentralamerikanische Land gilt künftig für Asylsuchende aus Honduras und El Salvador, die auf dem Weg in die USA sind, als "sicherer Drittstaat".

Seit Wochen wurde darüber gestritten, jetzt verkündet das Weiße Haus die Unterzeichnung von Verträgen: Die USA und Guatemala haben ein Abkommen geschlossen, mit dem die Migration an der US-Südgrenze begrenzt werden soll. Das mittelamerikanische Land soll damit zu einem "sicheren Drittstaat" erklärt werden, hieß es aus dem Weißen Haus. "Sie machen nun das, was wir von ihnen verlangt haben", sagte US-Präsident Donald Trump mit Blick auf Guatemala. "Dies ist ein sehr großer Tag."

Für die guatemaltekische Seite war Innenminister Enrique Degenhart bei der Unterzeichnung anwesend. Details blieben zunächst unklar. Theoretisch hätten einem solchen Abkommen zufolge alle Migranten, die auf dem Weg in die USA Guatemala betreten, keinen Asylanspruch mehr in den USA. Die Regierung Guatemalas teilte mit, die Vereinbarung beziehe sich nur auf Bürger aus Honduras und El Salvador und gelte zunächst für zwei Jahre.

Entscheidung des Verfassungsgerichtes

Wie das Abkommen in Kraft treten soll, war zunächst nicht ersichtlich. Die Vereinbarung dürfte jedenfalls für Streit in Guatemala sorgen. Das Verfassungsgericht des Landes hatte kürzlich auf Antrag von Oppositionspolitikern entschieden, dass Präsident Jimmy Morales ohne Zustimmung des Parlaments kein solches Abkommen unterzeichnen darf. Morales warf den Richtern daraufhin vor, persönliche politische Interessen zu verfolgen und sich in die Außenpolitik des Landes einzumischen. Das verstoße gegen die Verfassung. Trump hat erst am Mittwoch gedroht, Zölle gegen Guatemala zu verhängen, wenn das Land kein Abkommen annehme.

Die meisten Migranten, die auf der Flucht vor Gewalt und Armut ohne Aufenthaltsgenehmigung über Mexiko in die USA einzureisen versuchen, stammen aus den mittelamerikanischen Ländern Guatemala, Honduras und El Salvador. Im März hatte Trumps Regierung Finanzhilfen für diese Länder auf Eis gelegt, da sie laut Trump nicht genug gegen die Migration in die USA unternehmen.