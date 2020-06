In vielen US-Bundesstaaten steigen die Corona-Fallzahlen. Die Regierung setzt trotzdem stur auf Normalität. Virologen erwarten ein Ende der Krise frühestens im Winter.

Von Sebastian Hesse, ARD-Studio Washington

“Sehen Sie die einfach als Freudenfest”, sagt der Präsident über seine Wahlkampfveranstaltung am kommenden Wochenende, "und sehen Sie sie nicht als Unannehmlichkeit!" Monatelang hat Trump Corona-bedingt auf das Bad in der Menge verzichten müssen - auf die Spektakel, bei denen ihm seine Fans zu Füßen liegen. Jetzt reicht es ihm.

"Für ihn ist das ein bedeutungsvoller Tag”, bekräftigt Trumps Pressesprecherin Kayleigh McEnany, "er möchte seine Erfolge mit den Menschen teilen." "Fast eine Million Leute haben Tickets für die Rally am Samstag in Tulsa, Oklahoma, bestellt“, schwärmte Trump gestern in einem Tweet. Alle Kritik an der Großveranstaltung prallt an ihm ab: Viereinhalb Monate vor der Wahl drängt es ihn zurück in die Arenen.

Kritik aus den eigenen Reihen

Die Kritik kommt jedoch auch aus den eigenen Reihen. “Wenn Sie sich in eine große Menschenmenge begeben", warnt Amerikas Chef-Virologe Anthony Fauci, "und dicht bei dicht stehen, dann ist das Infektionsrisiko groß!"

“Bitte tragen Sie wenigstens ein Maske um das Risiko zu minimieren“, bittet Fauci. Der Direktor des städtischen Gesundheitsamtes von Tulsa, Bruce Dart, und die Herausgeber der Lokalzeitung "Tulsa World", hatten Trump gebeten, seinen Wahlkampfauftritt zu verschieben, bis die Ansteckungsgefahr vorbei ist. Doch die Apelle nützen nichts: "Die wollen uns ein schlechtes Gewissen machen", twitterte Trump, "das wird ihnen nicht gelingen!" Während Washington also auf Normalisierung drängt, spitzt sich die Lage andernorts wieder zu.

Nashville verlangsamt Öffnungsprozess

Der Bürgermeister von Nashville, Tennessee, John Cooper, informierte gestern auf einer Pressekonferenz über 300 neue Corona-Fälle in seiner Stadt. Die Country-Metropole wird ihren Öffnungsprozess daher verlangsamen.

"Nashville lebt vom internationalen Tourismus“, sagt der Rathauschef und spielt auf die Einnahmeverluste durch den brachliegenden Fremdenverkehr an. Noch aber sei es unverantwortlich, zur Normalität zurückzukehren. Und Kalifornien, das die Pandemie so vorbildlich im Griff zu haben schien, liegt jetzt vorne beim neuerlichen Anstieg der Fälle: Über 150.000 zusätzliche Corona-Infizierte in den letzten 14 Tagen. Auf Platz zwei liegt Texas mit knapp 90.000 neuen Fällen.

Teilnehmer der Rally müssen Erklärung unterschreiben

“Wir müssen jetzt handeln”, so die Richterin Lina Hidalgo im texanischen Harris County, rund um Houston, wo der Anstieg besonders stark ist. Nur so ließe sich ein komplettes Stilllegen aus Sicherheitsgründen vermeiden. So ganz sorglos scheint auch das Trump-Lager nicht zu sein: Wer am Samstag in Oklahoma dabei ist, muss eine Erklärung unterschreiben, dass er die Veranstalter nicht verklagt, sollte er sich bei der Rally infizieren. Trumps Chefberaterin Kellyanne Conway hofft, dass sich die Teilnehmer an die Sicherheitsregeln halten.

Sprich: Anders als der Präsident sollen sie eine Maske tragen.