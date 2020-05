Die Arbeitslosenquote in den USA ist im April wegen der Coronavirus-Pandemie auf 14,7 Prozent angestiegen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die USA haben durch die Corona-Pandemie einen massiven Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote schnellte im April auf 14,7 Prozent von 4,4 Prozent - und damit auf den höchsten Stand in der Nachkriegszeit. Vor Beginn der Krise im Februar hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,5 Prozent gelegen.

Mehr als 33 Millionen neue Arbeitslose

In den USA haben wegen der Corona-Krise seit März bereits mehr als 33 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt. Die Arbeitslosenquote für April erfasst wegen einer verzögerten Datenerhebung nur die Lage bis Mitte des Monats. Die Quote dürfte daher wohl noch nicht das ganze Ausmaß der Jobkrise widerspiegeln.

In der US-Geschichte gab es nur während der Weltwirtschaftskrise in den 1920er- und 1930er-Jahren eine höhere Arbeitslosenquote. Damals erreichte die Quote Schätzungen zufolge rund 25 Prozent.