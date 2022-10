USA Hochstaplerin Sorokin aus Abschiebehaft entlassen Stand: 08.10.2022 12:25 Uhr

Sie hatte sich als Millionen-Erbin ausgegeben und in der New Yorker High Society Tausende Dollar ergaunert: Die deutsche Hochstaplern Anna Sorokin wurde nun in den USA aus der Abschiebehaft entlassen. Ihre Auslieferung ist aber nicht vom Tisch.

Die als Hochstaplerin verurteilte Deutsche Anna Sorokin ist aus dem Abschiebegewahrsam der US-Einwanderungsbehörde ICE entlassen worden. Die 31-Jährige habe das Haftzentrum in der Ortschaft Goshen, 100 Kilometer nördlich von New York, verlassen dürfen.

Der TV-Sender NBC berichtete, Sorokin habe eine Kaution von 10.000 Dollar hinterlegt und werde unter Hausarrest in New York gestellt. Sie müsse eine Fußfessel tragen. Sorokin könnte zudem bald aus den USA abgeschoben werden. Sie versucht, sich seit 18 Monaten dagegen zu widersetzen. Die US-Behörden hatten eine Anordnung zur Abschiebung nach Deutschland erlassen, doch legte Sorokin zunächst erfolgreich Rechtsmittel dagegen ein und erreichte, dass sie im Haftzentrum bleiben konnte. Dort sind die Bedingungen bei weitem lockerer als in einem US-Gefängnis.

Nobelhotels und Luxusurlaube

Die in Russland geborene Sorokin war mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Im Jahr 2016 ging sie in die USA. Dort hatte sie sich als angebliche Millionen-Erbin unter dem Namen Anna Delvey ausgegeben, in Nobelhotels gelebt und Luxusurlaube gemacht - das dafür benötigte Geld erschlich sie sich von der New Yorker High Society. 2019 wurde sie wegen betrügerischer Machenschaften im Umfang von 275.000 Dollar zu vier Jahren Haft verurteilt. Im Februar 2021 kam Sorokin wegen guter Führung wieder frei.

Kurz darauf wurde sie wegen eines abgelaufenen Visums wieder festgenommen und saß seitdem in der Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE. Gegen eine Abschiebung nach Deutschland legte sie mehrmals Einspruch ein.

Netflix-Verfilmung von Sorokins Geschichte

Sorokins Geschichte ist als fiktive Serie unter dem Titel "Inventing Anna" beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen. Sie arbeitet nach eigenen Angaben zudem unter anderem auch an einer Doku-Serie, einem Buch und einem Podcast.