Vorwahlkampf der Demokraten Buttigieg gibt auf

Vor nicht einmal einem Monat gewann er die erste Vorwahl in Iowa, jetzt steigt Pete Buttigieg aus dem Wettbewerb um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten aus.

Von Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg gibt auf. Nach seinem vierten Platz und nur gut acht Prozent der Stimmen bei den Vorwahlen in South Carolina sieht er allem Anschein nach keine Chance mehr für sich.

Sowohl Bernie Sanders als auch Joe Biden nach seinem Wahlerfolg vom Samstag sind davon gezogen. Vor allem hatte die Wahl gezeigt, dass Buttigieg keinen Rückhalt bei den afroamerikanischen Wählern hat. Die aber zu mobilisieren ist extrem wichtig für einen demokratischen Wahlsieg.

Die demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, Bernie Sanders und Pete Buttigieg gewannen die bisherigen Vorwahlen.

Plötzlich vorn

Buttigieg war der Überraschungskandidat in diesem Vorwahlkampf. Vor einem Jahr als Bürgermeister von South Bend in Indiana noch völlig unbekannt, erst 38 Jahre alt, mit einem Mann verheiratet. Ihm waren kaum Chancen ausgerechnet worden, doch dann lag er nach den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire plötzlich vorn.

Diesen Erfolg konnte er aber nicht fortsetzen und zieht daraus jetzt die Konsequenz. Spekuliert wird über seine politische Zukunft, darüber ob sein Verzicht jetzt ihm eine Position bei einem demokratischen Präsidenten verschaffen könnte.