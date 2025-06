hintergrund Tausende Soldaten Die US-Stützpunkte im Nahen Osten Stand: 23.06.2025 19:57 Uhr

Die USA haben im Nahen Osten und der Golfregion rund 40.000 Soldaten stationiert. Die US-amerikanischen Stützpunkte hat der Iran zu "legitimen Zielen" erklärt. In welchen Staaten liegen die wichtigsten? Eine Übersicht.

Bahrain

Das kleine Königreich am Golf beherbergt die fünfte Flotte der US-Navy sowie das Hauptquartier der US-Marinestreitkräfte in der Region. Der Tiefwasserhafen von Bahrain ist geeignet selbst für die größten US-Kriegsschiffe wie etwa Flugzeugträger. Die Navy nutzt den Stützpunkt bereits seit 1948, damals wurde er noch von der britischen Royal Navy betrieben. Mehrere US-Kriegsschiffe haben ihren Heimathafen in Bahrain, darunter vier Minenräumboote und zwei Schiffe zur logistischen Unterstützung. Die US-Küstenwache hat ebenfalls mehrere Schiffe in Bahrains Gewässern.

Irak

Die irakische Regierung ist ein Verbündeter des Iran, aber gleichzeitig ein strategischer Partner der Vereinigten Staaten. Die USA haben in zahlreichen Militäreinrichtungen im Land Soldaten stationiert, vor allem auf den Luftwaffenstützpunkten Al-Asad und Erbil. Insgesamt befinden sich im Rahmen der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) etwa 2.500 US-Soldaten im Land. Nach Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 wurden mehrfach US-Einrichtungen im Irak und in Syrien von pro-iranischen Kämpfern angegriffen. Die USA antworteten mit Gegenangriffen, seither gingen die Angriffe weitgehend zurück.

Kuwait

Das Emirat am Golf ist Standort mehrerer US-Stützpunkte, darunter Camp Arifjan, wo sich das Hauptquartier der Bodenstreitkräfte des Militärkommandos Centcom für die gesamte Region befindet. Die US-Army unterhält zudem ein wichtiges Lager für Militärmaterial in dem Land. Der Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem ist eine Flug-Drehscheibe zur Truppenverlegung in der Region. Zudem haben die USA Drohnen in Kuwait stationiert, darunter etwa MQ-Reaper.

Katar

Der Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid am Rande der katarischen Hauptstadt Doha ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte im Nahen Osten. Dort sind Berichten zufolge normalerweise rund 10.000 Soldaten und ziviles Personal stationiert. Der Stützpunkt ist auch die Kommandozentrale des US-Militärs in der Region. Auch Spezialeinheiten sind hier stationiert. Zudem sind dort im Rotationsverfahren Kampfjets stationiert sowie eine Einheit für Luftraumüberwachung, Aufklärung, zum Betanken in der Luft und für medizinische Evakuierungsflüge.

Syrien

Im Kampf gegen den IS unterhielt die US-Armee über Jahre hinweg mehrere Einrichtungen in Syrien. Im April verkündete das Pentagon Pläne, die Zahl der Soldaten in dem Land auf weniger als 1.000 zu halbieren.

US-Soldaten in Syrien (Archivbild von Januar 2023).

Vereinigte Arabische Emirate

Auf dem Stützpunkt Al Dhafra ist eine Luftwaffeneinheit mit zehn Flugzeugstaffeln und Drohnen stationiert. Auch ein Übungszentrum für Luft- und Raketenabwehr befindet sich auf dem Stützpunkt.

(Quelle: AFP, dpa)