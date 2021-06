Rekordpreis bei Versteigerung 18,9 Millionen Dollar für eine Goldmünze

Eine US-Goldmünze ist zum teuersten Geldstück der Welt geworden: Für 18,9 Millionen Dollar wurde sie in New York ersteigert. Der bisherige Hüter des Sammlerstücks möchte die Einnahme einem guten Zweck widmen.

Eine in den 1930er-Jahren geprägte US-Goldmünze ist das teuerste Geldstück der Welt: Die Münze mit einem Nennwert von 20 Dollar wurde bei Sotheby's in New York zum Rekordpreis von 18,87 Millionen Dollar (rund 15,5 Millionen Euro) versteigert. Sie gehört zur Serie der letzten als "Double Eagle" bekannten und als reguläres Zahlungsmittel bestimmten Goldmünzen, die in den USA bis 1933 geprägt wurden.

Als teuerstes Geldstück löst die Münze eine 1774 geprägte Silbermünze namens "Flowing Hair" ab, die 2013 für zehn Millionen Dollar versteigert wurde.

Lady Liberty und fliegender Adler

Die "Double Eagle" zeigt auf der einen Seite ein Frauenprofil als Darstellung der Lady Liberty, auf der anderen einen fliegenden Adler. Die "Double Eagle"-Münzen von 1933 kamen nie in Umlauf, weil Präsident Franklin D. Roosevelt inzwischen das Ende der Goldmünzen als Zahlungsmittel eingeläutet hatte.

Einige Exemplare fanden später dennoch den Weg auf den Sammler-Markt, bevor sie von US-Behörden beschlagnahmt wurden - bis auf eine, die sich in der Sammlung des damaligen ägyptischen Königs Faruk befand.

Einnahmen für einen guten Zweck

Nach einem Umweg über einen britischen Sammler ging sie 2002 für 7,9 Millionen Dollar an den US-Designer Stuart Weitzman, der sie seither hütete - bis sie jetzt versteigert wurde: "Heute ist es mein Traum, etwas für den guten Zweck zu hinterlassen, und dafür werde ich die Einnahmen aus diesen Verkäufen verwenden."