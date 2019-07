Mit Fahnen, Trikots und Konfetti haben die New Yorker ihre Fußballweltmeisterinnen empfangen. Bei allem Jubel blieb auch noch etwas Platz für Politik: Gouverneur Cuomo überraschte mit einer Ankündigung.

Von Antje Passenheim, ARD-Studio New York

Tausende kreischende Fans, die meisten von ihnen Frauen und Mädchen, säumten den Canyon of Heroes - den Heldenweg durch die Hochhausschluchten von Manhattan. Mit Fahnen und Fußballtrikots, unter roten und blauen Sonnenschirmen jubelten sie ihren Heroen zu.

Megan Rapinoe und Co. tanzten in schwarzen Shirts auf großen Wagen zu Musik im Konfettiregen. "Danke Fans", steht auf ihrem Wagen. Begleitetwerden sie von New Yorks Bürgermeister de Blasio und Gouverneur Andrew Cuomo.

Der überraschte zum Start der Parade mit einer Ankündigung: "Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit: Die Fußballerinnen verdienen jeden Dollar, den die männlichen Spieler auch bekommen haben. Wir solidarisieren uns mit ihnen. New York wird den Weg weisen."

Gesetz zur gleichen Bezahlung

Noch heute werde er ein Gesetz zur gleichen Bezahlung unterzeichnen. Es soll Schlupflöcher schließen, die es Chefs bislang ermöglichten, ihre Angestellten aufgrund ihres Geschlechts zu benachteiligen.

Das Thema hatten die WM-Frauen mit ihrem Titel wieder ins Schlaglicht gebracht: Es gehe nicht nur um faire Löhne, sagte Mannschaftskapitänin Rapinoe in einem Interview. Es gehe auch die gleiche Förderung und das Ansehen von Frauen im Sport.

