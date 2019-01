Nicht mal einen Monat ist es her, dass Präsident Trump den Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt hat - nun bereiten erste Einheiten bereits ihre Abreise vor. Allerdings könnte der gesamte Abzug noch dauern.

Die USA haben mit dem Abzug von Truppen aus Syrien begonnen. Das bestätigte ein Sprecher des US-Militärs, das die von den USA geführte Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) anführt. Laut "New York Times" würden aus Sicherheitsgründen jedoch keine Informationen über den genauen Zeitplan, Orte und Truppenbewegungen veröffentlicht. Die USA haben rund 2000 Soldaten in Syrien stationiert, vor allem als Berater und Ausbilder der syrischen Oppositionstruppen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, rund zehn gepanzerte Fahrzeuge und weitere Maschinen seien von der US-Basis in der ostsyrischen Provinz Al-Hasaka abgezogen worden.

Kritik an Trumps Plan

Die Erklärung erfolgte weniger als einen Monat nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, alle 2000 US-Soldaten aus dem Bürgerkriegsland abzuziehen, da der Kampf gegen den IS gewonnen sei. Trump ergänzte jüngst jedoch, der Abzug werde vorsichtig und in "angemessenem Tempo" vollzogen.

Beobachter befürchten, dass ein überstürzter Abzug der Terrormiliz erlauben würde, sich erneut zu sammeln. Insbesondere Israel befürchtete zudem, dass die USA mit einem voreiligen Abzug dem Iran und Russland das Feld in Syrien überlassen würden.

US-Verteidigungsminister James Mattis trat unter anderen wegen dieser Entscheidung - aber auch wegen weiterer Differenzen mit Trump - zurück.

Trump rief mit seinem Plan Kritik bei Verbündeten und innerhalb seiner Regierung hervor.

Die Türkei dagegen begrüßte die Entscheidung. Sie kritisiert schon seit Jahren die Unterstützung der USA für die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) im Kampf gegen die IS-Miliz. Ankara sieht die syrische Kurdenmiliz als Bedrohung, da sie eng mit der türkisch-kurdischen PKK verbunden ist, die seit Jahrzehnten gegen den türkischen Staat kämpft. Ankara ist wiederholt militärisch gegen sie vorgegangen. Die USA fordern dagegen Sicherheitsgarantien für die kurdischen Verbände in Syrien.

Weitere Angriffe vom Irak aus möglich

Die US-geführte Anti-IS-Koalition unterhält mehrere Stützpunkte in Syrien. Ob die ebenfalls in Syrien eingesetzten französischen und britischen Spezialkräfte nach einem Abzug der US-Truppen im Land bleiben, ist unklar. Noch kontrolliert die IS-Miliz mehrere Dörfer an der Grenze zum Irak sowie Teile der weitläufigen Badija-Wüste. Trump hat versichert, dass die USA den Kampf von ihren Stützpunkten im Irak fortführen würden.

Am Donnerstag hatte US-Außenminister Mike Pompeo in einer Rede in Kairo mehr Verantwortung der Länder der arabischen Welt im Kampf gegen den islamistischen Extremismus gefordert. Die mit den USA verbündeten Kurden in Nordsyrien befürchten, dass nach dem US-Rückzug ein Angriff der Türkei auf die von ihnen kontrollierten Gebiete im Norden Syriens folgt. Die Türkei sieht die kurdischen Kämpfer als Terroristen an.

