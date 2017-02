Der Streit um das von US-Präsident verhängte Einreiseverbot geht weiter. Richter haben nun Vertreter der Regierung und des Staates Washington in dem Rechtsstreit befragt. So wollten sie wissen, ob das Dekret tatsächlich notwendig sei. Eine Entscheidung steht noch aus.

Ein Bundesberufungsgericht hat die US-Einreiseverbote geprüft. Drei Richter in San Francisco befragten telefonisch Vertreter des US-Justizministeriums sowie der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Washington, die mit ihrer Klage erwirken wollen, dass das Dekret aufgehoben wird.

Zuvor hatte eine untere Instanz das Dekret suspendiert - dagegen ist das Justizministerium mit einem Eilantrag vorgegangen. Das Bundesberufungsgericht kündigte an, dass es seine Entscheidung voraussichtlich nicht direkt im Anschluss an die Anhörung treffen würde. Der Richterspruch sei erst für später in der Woche zu erwarten, sagte ein Gerichtssprecher.

Richter fragen nach Notwendigkeit

Die Richter in San Francisco zeigten sich aber offenbar skeptisch, ob die Anordnung tatsächlich notwendig sei. Richterin Michelle Friedland fragte die Anwälte des Justizministeriums, ob die Regierung Hinweise darauf hätte, dass die sieben vom Einreisestopp betroffenen islamischen Länder Verbindungen zu Terrorismus hätten. Die Richter stellten zudem wiederholt die Frage, warum US-Staaten nicht das Recht haben sollten, zu klagen.

Der Vertreter des Justizministeriums argumentierte, der Präsident sei zu dem Schluss gelangt, dass bei Aufrechterhaltung der bisherigen Einreisebestimmungen ein "tatsächliches Risiko" für das Land bestehe. Er habe deshalb beschlossen, dass es der beste Weg sei, die Einreise bestimmter Ausländer vorübergehend zu stoppen, um die Prozeduren bei Erteilung von Visa zu überprüfen. Dieses Vorgehen liege innerhalb der Vollmachten des Präsidenten, der für die Sicherheit des Landes verantwortlich sei, sagte der Ministeriumsvertreter den Richtern. Er bestritt auch, dass es sich bei dem Dekret um eine Diskriminierung von Muslimen handle.

"Schockierende Belege"

Der Rechtsvertreter des Bundesstaates Washington hielt dagegen, dass eine erneute Inkraftsetzung des Dekrets das Land "zurück ins Chaos stürzen" würde. Er betonte, dass durch den Erlass die Interessen seines Staates sowie von dort lebenden Bürgern beschädigt würden, die entweder selbst oder deren Verwandte von den Einreiseverboten betroffen seien. Er sprach auch von "schockierenden Belegen" dafür, dass es der Regierung um die Diskriminierung von Muslimen gehe.

Es wird erwartet, dass der Streit um das Dekret letztlich vor dem Obersten Gericht in Washington landen wird. Dies ist die nächste und zugleich letzte Instanz, die die vor dem Berufungsgericht unterlegene Partei anrufen könnte. Trump hatte in den vergangenen Tagen den Richter in Seattle, der sein Dekret vorübergehend gekippt hatte, wütend attackiert.