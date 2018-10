Bei einem schweren Unwetter in Südfrankreich sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Schulen im betroffenen Département Aude sind geschlossen und Straßen gesperrt. Auch auf Sizilien regnete es heftig.

Wegen starker Regenfälle und Überschwemmungen sind im Süden Frankreichs mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Das teilte Premierminister Édouard Philippe mit. Einige der Getöteten seien offenbar von den Fluten mitgerissen worden, sagte der Präfekt des Départements Aude, Alain Thirion, dem Fernsehsender BFM.

Im betroffenen Département Aude gilt seit dem Morgen die "Alarmstufe rot". In der Nacht musste die Feuerwehr mehr als 250 Mal ausrücken. Die Schulen blieben geschlossen. Zahlreiche Straßen waren gesperrt, teilte die Präfektur auf Twitter mit. Die Menschen wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen, sich in obere Stockwerke zurückzuziehen und Autos nicht zu benutzen.

In Carcassonne fielen innerhalb von fünf Stunden zwischen 160 und 180 Millimeter Niederschlag. In einem Dutzend Gemeinden war die Lage dem Präfekten zufolge "schwierig", in sechs weiteren "Besorgnis erregend".

Drei der Toten wurden Berichten zufolge in Villardonnel und Villegailhenc gefunden, zwei Kommunen im Norden der Stadt Carcassonne.

Hochwasser zuletzt 1891 so stark

In manchen Kommunen stand das Wasser sechs Meter hoch. Nach Angaben des Hochwasser-Informationsdiensts Vigicrues hatte das Hochwasser im Tal des Flusses Aude zuletzt 1891 eine solche Höhe erreicht. Inzwischen steige das Wasser aber nicht mehr, hieß es.

Eine überschwemmte Straße in Villegailhenc bei Carcassonne

Starkregen auf Sizilien

Auch in Teilen von Sizilien gab es Überschwemmungen durch Starkregen. Aus manchen Orten der italienischen Insel wurden Stromausfälle gemeldet. Schulen blieben geschlossen. Informationen über Schäden gibt es bislang nicht.

Am Wochenende hatte ein Sturm über Portugal dafür gesorgt, dass Tausende Menschen ohne Strom waren. Mindestens 27 Menschen wurden verletzt.

In der vergangenen Woche waren durch starke Unwetter auf Mallorca mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Mit Informationen von Barbara Kostolnik, WDR

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 15. Oktober 2018 um 10:00 Uhr.