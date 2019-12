Sturmböen und überflutete Straßen: Im Süden Europas sorgen Winterstürme für teils chaotische Zustände. In Spanien gab es mehrere Tote. An der Côte d'Azur meldeten die französischen Behörden Schlammlawinen.

In Frankreich, Spanien und Portugal haben erneut schwere Unwetter gewütet. In Spanien gab es nach Behördenangaben drei Tote, in Frankreich einen Vermissten.

Wie spanische Behörden am Samstag mitteilten, starb in Madrid eine 32-jährige Südkoreanerin, die von einem herunterfallenden Gebäudeteil getroffen worden war. Zudem ertrank am Freitag ein 68-jähriger Surfer aus den Niederlanden in der südwestlichen Provinz Huelva.

Auf dem Mittelmeer nahe der südfranzösischen Hafenstadt Marseille wird ein Mann vermisst, der am Freitag von einem Segelschiff ins Meer gestürzt war. Ein weiterer mit ihm verunglückter Mann konnte von den Einsatzkräften lebendig geborgen werden.

Erst "Elsa" dann "Fabien"

Nachdem gerade erst der Sturm "Elsa" über Westeuropa gezogen war, folgte am Samstag das Sturmtief "Fabien" - mit Sturmböen von bis zu 170 Kilometer pro Stunde in Galicien im Nordwesten Spaniens. An der gesamten Küste Galiciens und im benachbarten Asturien galt wegen des starken Winds und hoher Wellen die höchste Alarmstufe Rot. In Madrid wurden acht Parks wegen des Sturms geschlossen.

In Frankreich warnte der Wetterdienst vor Sturmböen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde im Südwesten des Landes und 180 Kilometern pro Stunde auf der Insel Korsika. In 18 Départements wurde die zweithöchste Alarmstufe Orange ausgerufen.

Auf Korsika trat nach starken Regenfällen unter anderem der Fluss Gravona über die Ufer und überflutete zahlreiche Straßen sowie das Rollfeld des Flughafens der Stadt Ajaccio. Ein Behördensprecher sprach von einer "Jahrhundertflut".

Zahlreiche Straßen gesperrt

Alle Flughäfen der Insel wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen, der Fährverkehr war bereits zuvor eingestellt worden. An der Côte d'Azur meldeten die Behörden im Département Alpes-Maritimes rund 150 Feuerwehreinsätze sowie mehrere Schlammlawinen bei Menton nahe der italienischen Grenze. Zahlreiche Straßen sindgesperrt.

Bereits am Freitag wurde ein seit Anfang Dezember vermisster Mann tot aus einem Bach nahe Mandelieu-la-Napoule westlich von Cannes geborgen. Die Zahl der bei den jüngsten Unwettern in Frankreich umgekommenen Menschen stieg damit auf insgesamt 14 Tote in einem Monat.