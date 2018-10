Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen, mindestens fünf Menschen starben: Heftige Regenfälle haben auf Mallorca schwere Schäden angerichtet. Mehrere Menschen werden noch vermisst.

Bei heftigen Unwettern auf Mallorca sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mindestens fünf Personen seien bis zum Mittwochmorgen in den Wassermassen gestorben, teilten die Rettungskräfte auf Twitter mit. Bis zu 20 weitere würden noch vermisst, berichteten spanische Medien.

Betroffen war vor allem der Osten der Urlaubsinsel. Dort hatten am Abend schwere Regenfälle die Straßen unter Wasser gesetzt. In der Gemeinde Sant Llorenç trat ein Sturzbach über die Ufer. Die Wassermassen rissen zahlreiche Autos mit, wie auf Bildern und Videoaufnahmen von Medien und des Wetterdienstes der Balearen zu sehen war.

Auch Straßen in der Umgebung mussten gesperrt werden, sodass Teile von Sant Llorenç von der Außenwelt abgeschnitten waren. Bei den Todesopfern soll es sich um Bewohner des Ortes handeln. Viele Menschen hatten schon am Abend sicherheitshalber ihre Häuser verlassen, etwa 100 verbrachten die Nacht in einer Sporthalle im nächstgrößeren Ort Manacor.

"Es war eine harte Nacht, aber ich denke, dass der Tag noch heftiger wird", zitierte die Zeitung "El Mundo" eine Lokalpolitikerin. In der Region seien mehr als 220 Liter pro Quadratmeter gefallen, so das Blatt.

Wegen des Unwetters wurden Notunterkünfte auf der Insel eingerichtet.

Verzögerungen am Flughafen Palma

Das Unwetter verursachte auch in anderen Regionen der Insel Chaos und Überschwemmungen. Mehrere Landstraßen und Häuser standen am Abend unter Wasser. In der "Mallorca Zeitung" berichtete ein Tourist aus dem Küstenort Cala Mandia, er habe zwei Wirbelstürme auf dem Meer gesehen.

Die Schulen im Osten Mallorcas bleiben heute geschlossen. Die Behörden riefen die Bewohner der Gegend dazu auf, ihre Wohnungen nur im Notfall zu verlassen. Für die Touristenorte an der Ostküste gelten diese Warnungen nicht.

Das spanische Militär schickt 100 Soldaten nach Mallorca, außerdem mehrere Geländewagen, Hubschrauber - und Suchhunde, um die Vermissten aufzuspüren.

Schon seit Montag hatte es auf der Insel heftig geregnet, ortsweise auch gehagelt. Durch das Unwetter kam es nach Medienberichten auf dem Flughafen von Palma am Montag und Dienstag zu Verzögerungen. Aus Sicherheitsgründen sei der zeitliche Abstand zwischen den Landungen vergrößert worden, hieß es. In der Hauptstadt und auch am sogenannten "Ballermann" östlich von Palma war die Lage aber weitgehend normal.

Mit Informationen von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid.

Fünf Tote bei Unwettern auf Mallorca

Oliver Neuroth, ARD Madrid

10.10.2018 08:58 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 10. Oktober 2018 um 08:45 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Nachrichtenatlas | Spanien | Palma de Mallorca