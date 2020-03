Starkregen und Erdrutsche haben im Südosten Brasiliens schwere Schäden angerichtet. 16 Menschen kamen ums Leben, viele weitere werden vermisst. Hunderte Häuser sind unbewohnbar.

Nach einem heftigen Unwetter an der Südostküste von Brasilien ist die Zahl der Todesopfer auf 16 gestiegen. Viele weitere Menschen werden noch vermisst.

Am Dienstag war der Sturm mit Starkregen über den Bundesstaat Sao Paulo hinweggefegt. In der Stadt Guaruja können laut Schätzung der Zivilverteidigung 200 Menschen ihre Häuser vorerst nicht mehr bewohnen.

Unter den Toten ist auch ein Feuerwehrmann, der bei den Rettungsarbeiten in Guaruja im Einsatz war. Die Stadt rief den Notstand aus.

Seit Monaten ist der Südosten Brasiliens von schweren Unwettern betroffen.

Starkregen seit Monaten

Es sei nicht mehr möglich an diesem Ort zu leben, sagte Laercio Fiel da Silva, ein Bewohner von Guaruja. "Mal sehen, was mit diesen Familien passiert, die bereits ihre Häuser verloren haben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist sehr, sehr schwierig."

Seit Monaten gibt es immer wieder Starkregen im Südosten Brasiliens, der wiederholt Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht hat. Am Sonntag und Montag wurden Teile der von Rio de Janeiro überschwemmt. Nach Angaben von Feuerwehrleuten kamen dort mehrere Menschen ums Leben.

Der Bürgermeister von Rio de Janeiro hatte den Bewohnern vorgeworfen, selbst für die Überschwemmungen verantwortlich zu sein, weil sie Müll an den Flussufern entsorgt hätten.