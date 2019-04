Im ersten Quartal dieses Jahres seien dreimal so viele Masern-Fälle wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres gemeldet worden. Der Boden für diesen Ausbruch wurde laut UNICEF schon vor Jahren gelegt.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Henrietta Fore ist nicht überrascht angesichts der jüngsten Masernausbrüche beispielsweise in New York. Der Boden dafür sei schon vor Jahren bereitet worden, sagt die Chefin des Kinderhilfswerkes. UNICEF schätzt, dass in den Jahren von 2010 bis 2017 insgesamt 169 Millionen Kinder schon die erste Dosis der zweiteiligen Impfung nicht erhalten haben. Das entspricht mehr als dem Doppelten der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Jahr für Jahr seien so im Schnitt mehr als 20 Millionen Kinder ohne Impfschutz gewesen.

Das Masern-Virus, so beschreibt es Fore, finde aber immer seinen Weg zu ungeimpften Kindern. Wolle man die Krankheit wirklich ausmerzen - die USA hatten das schon einmal im Jahr 2000 erklärt - müsse man jedes Kind in reichen wie in armen Ländern impfen. Die USA beispielsweise aber führen die Liste der reichen Länder an, in denen besonders viele Kinder diesen Schutz nicht haben, über 2,5 Millionen. Deutschland erreicht mit 168,000 ungeimpften Kindern Platz 8 der Liste. Als "kritisch" beschreibt Unicef die Lage in Ländern mittleren Einkommens wie etwa Nigeria oder Indien.

Impfskeptizismus ein Grund

Allein im ersten Quartal dieses Jahres habe man 110,000 Masernfälle weltweit registriert. Das sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung um das Dreifache. Die Gründe seien vielfältig: von schlechten Gesundheitssystemen bis hin zu Impfskeptizismus. Masern seien einfach zu ansteckend, warnt Fore. Die Weltgesundheitsorganisation empfehle deshalb eine Impfrate von 95 Prozent, um die Ausbreitung zu stoppen.