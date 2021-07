avatar RenamedUser 05.07.2021 • 09:14 Uhr

@dr. bashir

Eine Inzidenz-Welle an sich ist natürlich nicht nachahmenswert im Sinne von "wir streben diese Entwicklung an". Allerdings könnten die Zahlen aus UK beruhigend sein im Sinne von "die Inzidenz verliert zunehmend an Aussagekraft, je häufiger die Gesellschaft, auf die sie trifft, geimpft ist". In den vergangenen 4 Wochen ist die Inzidenz in UK von 48 auf 252 gestiegen. Das ist enorm. Gleichzeitig es jedoch so, dass sich aktuell 1905 Patienten im Krankenhaus befinden, 300 auf der ITS liegen und täglich sterben ca. 15-30 Menschen. Das ist nicht enorm. Das ist insgesamt doch relativ überschaubar. Und auch, wenn jeder einzelne Todesfall eine persönliche Tragödie ist, ist das Ausmaß der Gesamtzahl keine Katastrophe.