UN-Sicherheitsrat EU-Länder verurteilen Gewalt im Sudan

Auf Antrag Deutschlands und Großbritanniens hat sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage im Sudan beschäftigt. Dort waren neuesten Schätzungen zufolge bei Protesten zuletzt mindestens 60 Menschen umgekommen.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Die sudanesischen Sicherheitsbehörden müssten alle Gewalttaten unverzüglich beenden. So heißt es in der Erklärung der aktuellen und früheren europäischen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Der hatte hinter verschlossenen Türen getagt - die Sondersitzung hatten Deutschland und Großbritannien beantragt.

Deutschlands UN-Botschafter Christoph Heusgen hatte vor Beginn des Treffens gefordert, es müsse umgehend an den Verhandlungstisch zurückgekehrt werden. Legitimität erreiche man nicht mit Waffengewalt. Zuvor hatte die Militärführung Demonstrationen niederschlagen lassen und alle Vereinbarungen mit der zivilen Opposition für eine friedliche Machtübergabe aufgekündigt. Stattdessen solle innerhalb von sieben Monaten gewählt werden. Bei den Protesten sind neuesten Schätzungen zufolge mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen.

Wahltermin komme zu schnell

Diese Angriffe auf Zivilisten, so heißt es in der Erklärung der acht EU-Staaten weiter, verurteile man. Der angekündigte Wahltermin komme zu schnell. Und man sei zutiefst besorgt angesichts von Berichten, dass verletzten Zivilisten der Zugang zu Krankenhäusern verwehrt worden sei.

All das gefährde den wichtigen Übergangsprozess im Sudan. Man unterstütze die Bevölkerung darin, diesen Weg mit Zivilisten an der Spitze gehen zu können. Die Menschen in dem nordostafrikanischen Land hätten unglaublichen Mut bei der Suche nach einer besseren Zukunft bewiesen - und dem Versuch eine autoritäre Herrschaft zu beenden.