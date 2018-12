US-Präsident Trump will US-Medien zufolge die frühere Fox-News-Journalistin und derzeitige Außenamtssprecherin Heather Nauert zur neuen Botschafterin bei den Vereinten Nationen ernennen.

Die frühere Fernsehmoderatorin Heather Nauert und aktuelle Sprecherin des US-Außenministeriums in Washington soll neue UN-Botschafterin ihres Landes werden. Das berichteten übereinstimmend die Wirtschaftsagentur Bloomberg und der Sender Fox News. Nach dem Bericht von Fox News, der sich auf nicht näher genannte Quellen stützt, will US-Präsident Donald Trump seine Entscheidung für Nauert schon am Freitagmorgen (Ortszeit) verkünden. Nauert würde damit Nachfolgerin der scheidenden UN-Botschafterin Nikki Haley.

Nauert war eines der bekanntesten Gesichter des inzwischen zum Haussender Trumps avancierten Kabel-Nachrichtenkanals Fox News. Gemeinsam mit unter anderem Ainsley Earhardt moderierte sie das populäre aber wegen seiner einseitigen politischen Färbung kontroverse Frühstücksformat "Fox & Friends".

Kometenhafter Aufstieg

Unter Außenminister Rex Tillerson wechselte Nauert 2017 als Sprecherin ins Außenministerium und nutzte das dortige Vakuum zu einem fast kometenhaften Aufstieg zur Top-Diplomatin. Als Staatssekretärin sitzt die Mutter zweier Söhne inzwischen bei wichtigen internationalen Verhandlungen mit am Tisch. Ihre diplomatische Erfahrung beschränkt sich jedoch auf eineinhalb Jahre. Sie gilt als höchst loyal zu Außenminister Mike Pompeo und zu Trump.

Überraschend verkündete Nikki Haley im Oktober den Rückzug von ihrem Posten aus UN-Botschafterin.

Ihre Vorgängerin Haley hatte im Oktober nach weniger als zwei Jahren im Amt überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Die Gründe für das plötzliche Abdanken sind nach wie vor unklar.