UN-Bericht zur Kindersterblichkeit Ein Todesfall alle 4,4 Sekunden Stand: 10.01.2023 01:46 Uhr

Die Vereinten Nationen beklagen eine noch immer hohe Kindersterblichkeit: 2021 seien etwa fünf Millionen Kleinkinder unter fünf Jahren gestorben. Allerdings habe sich die Situation in den vergangenen Jahren verbessert.

Die UN haben eine weltweit immer noch hohe Sterblichkeit von Kindern und jungen Menschen beklagt. Etwa fünf Millionen Kleinkinder unter fünf Jahren sind 2021 nach Schätzungen gestorben, weitere 2,1 Millionen Kinder und junge Menschen bis 24 Jahre. Dies entspricht einem Todesfall alle 4,4 Sekunden. Im gleichen Zeitraum seien zudem 1,9 Millionen Totgeburten zu verzeichnen gewesen.

UN loben positive Entwicklung

Tragischerweise hätten viele dieser Todesfälle durch eine bessere Gesundheitsversorgung für Mütter, Neugeborene, Kinder und Jugendliche vermieden werden können. Jeden Tag erlitten viel zu viele Eltern das Trauma, ihre Kinder zu verlieren, manchmal noch vor ihrem ersten Atemzug, sagte Vidhya Ganesh, UNICEF-Direktorin für Datenanalyse.

Langfristig gibt es laut den UN jedoch positive Entwicklungen: Seit dem Jahr 2000 ging die Sterberate bei Kleinkindern weltweit um 50 Prozent zurück, bei älteren Kindern und jungen Menschen um 36 Prozent. Wie es in der Untersuchung hieß, steht diese Entwicklung in Zusammenhang mit einer Stärkung der medizinischen Grundversorgung.

WHO: Überlebenschance hängt von Geburtsort ab

Der Direktor für Mütter- und Kindergesundheit bei der WHO, Anshu Banerjee, sagte, die Überlebenschancen eines Kindes hingen wesentlich davon ab, wo es zur Welt komme. Dies sei eine "krasse Ungerechtigkeit". Laut WHO ist für Kinder südlich der Sahara die Wahrscheinlichkeit eines frühen Todes 15 Mal höher als in Europa oder Nordamerika. Das Risiko einer Totgeburt ist in Afrika südlich der Sahara und in Südasien sieben Mal so hoch wie in nördlichen Industriestaaten.