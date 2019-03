Die Stichwahl ums Präsidentenamt wird entscheiden, ob sich Schauspieler Selenskij gegen Amtsinhaber Poroschenko durchsetzt. Die Ukrainer lieben ihn, gerade weil er ein Quereinsteiger ist. Doch wird das am Ende reichen?

Von Ina Ruck, ARD-Studio Moskau, zzt. Kiew

Nun ist es also passiert: auch in der Ukraine könnte demnächst ein Populist ohne jede politische Erfahrung an der Spitze des Staates stehen. Wladimir Selenskij, Komiker, Schauspieler, erfolgreicher Produzent und studierter Jurist, hat den ersten Wahlgang mit großem Abstand gewonnen. Dies macht ihn noch nicht zum Präsidenten - doch es ist ein riesiger Schritt in genau diese Richtung.

Präsidentschaftswahl in der Ukraine: Polit-Neuling Selenskij liegt vorn

Starker, ehrlicher Wunsch nach neuen Gesichtern

Wie kann es ein, dass ein Mann, der zwar seit Jahren erfolgreich einen Serien-Präsidenten spielt, ansonsten aber das Geschäft erstmal von Grund auf lernen muss, so viel Erfolg hat? Die Ursachen sind in den vergangenen Wochen immer wieder erklärt worden. Da ist vor allem der starke, ehrliche Wunsch nach einer neuen Politik - und nach neuen Gesichtern. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind enttäuscht von ihrem jetzigen Präsidenten: weil der den Kampf gegen die Korruption ganz offensichtlich nur halbherzig führt, weil er es anders als versprochen nicht geschafft hat, den Krieg im Osten zu beenden, weil er wichtige Reformen wie etwa die der Justiz verschleppt.

Dass Petro Poroschenko andere entscheidende Umbauten wie die Reform des Bildungssektors oder der Gesundheitspolitik angegangen ist, dass es dem Land trotz des Kriegs im Osten ein erstaunliches, wenn auch vorsichtiges wirtschaftliches Wachstum gelingt, kann aus Sicht seiner Gegner die Versäumnisse nicht aufwiegen.

Am Wahlabend gab es erst einmal eine Runde Tischtennis in Zelenskijs Wahlkampfzentrale.

Positives Image

Ein weiterer Grund für Selenskijs Erfolg: Als Comedian weiß er genau, wo er seine Gegner treffen kann - und er tut das eher mit dem satirischen Florett als mit einer der Schmutzkampagnen, die ukrainische Wahlkämpfe so lange geprägt haben. Auch dafür lieben ihn seine Fans: Er sei so positiv, hört man immer wieder.

Noch entscheidender war aber wohl die völlig neue Form von Wahlkampf - oder eher Anti-Wahlkampf: keine politischen Auftritte, keine Kundgebungen, und: keine Interviews. Über Monate hat sich der Kandidat keinen spontanen Fragen, weder von Journalisten noch von Wählern, gestellt. Er wurde regelrecht abgeschottet - und erweckte paradoxerweise genau den gegenteiligen Eindruck. Beinahe täglich meldete er sich im Selfie-Modus auf einem seiner Social-Media-Kanäle, postete Videos von Treffen mit Anhängern, politischen Experten, seinem Stab. Und trat mit seiner Comedy-Show auf, manchmal mehrere Abende hintereinander vor ausverkauften Hallen.

Präsidentschaft als Gesamtkunstwerk

So entstand das trügerische Gefühl einer Offenheit, die Selenskij in Wahrheit verweigerte. Und es funktionierte: Lücken in politischer Erfahrung fielen weniger auf, Kritikern oder Gegnern musste er nie sich nie live stellen.

Dafür gibt es sein Alter Ego: In der beliebten Fernsehserie "Diener des Volkes" gibt Selenskij den - sehr liebenswerten - ukrainischen Präidenten Wassilij Goloborodko. Die Ukrainer verfolgen seit Jahren, wie der tollpatschige, aber ehrliche und glaubwürdige Goloborodko agiert und regiert - und schreiben dieselben Eigenschaften auch Selenskij zu. Der spielt geschickt mit seinen beiden Rollen, die Grenze zwischen Kunstfigur und Kandidat ist längst verwischt: Präsidentschaft als Gesamtkunstwerk.

Sind sei das neue First Couple der Ukraine? Selenskij mit Frau Olena.

Learning by doing - im Amt?

Was die Ukraine unter einem realen Präsidenten Selenskij erwarten würde, weiß trotz mittlerweile der dritten Staffel "Diener des Volkes" niemand so genau. Obwohl er sich für die Westbindung des Landes ausspricht, sind die westlichen Verbündeten beunruhigt. Er hat sich im Vorfeld hinter verschlossenen Türen mit europäischen Botschaftern getroffen, dem Vernehmen nach hat er dort nicht eben mit Fachwissen geglänzt. "Learning by doing" im Präsidentenamt aber kann sich die Ukraine gerade gar nicht leisten. Im Osten des Landes sterben beinahe täglich Soldaten, die Krim ist okkupiert, das Verhältnis mit Russland ist völlig zerrüttet. Und Kiew hängt am Tropf westlicher Kredite, die nur dann fließen, wenn die Reformen weitergehen. Es warten keine einfachen Aufgaben auf den nächsten Präsidenten des Landes.

Vielleicht lässt diese Perspektive auch manche seiner Wähler umdenken, wenn es bei der Stichwahl ums Ganze geht. Auch diejenigen, die ihre Stimme jetzt Julia Timoschenko oder anderen gegeben haben, werden genau überlegen, wen sie als Oberkommandierenden wählen werden. Viel wird auch davon abhängen, ob es Fernsehdebatten geben wird und wie sich Selenskij dort schlägt.

In drei Wochen wird gewählt. Gewinnt Selenskij, werden die Ukrainerinnen und Ukrainer wohl recht schnell zwischen dem Serienhelden und dem echten Präsidenten zu unterscheiden lernen.