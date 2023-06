Südukraine Schwere Überschwemmungen nach Dammbruch Stand: 06.06.2023 13:06 Uhr

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms kommt es zu schweren Überschwemmungen: Hunderte Häuser sind überflutet, in der Stadt Nowa Kachowka wurde der Notstand ausgerufen. Kanzler Scholz sprach von einer "neuen Dimension" des Kriegs.

In dem von Russland teils besetzten Gebiet Cherson gibt es nach dem Bruch des wichtigen Kachowka-Staudamms schwere Überschwemmungen. In der direkt am Staudamm liegenden Stadt Nowa Kachowka riefen die russischen Besatzer den Notstand aus. Das Wasser sei bereits um zwölf Meter angestiegen, sagte der von Russland eingesetzte Bürgermeister Wladimir Leontjew im russischen Staatsfernsehen. "Die Stadt ist überflutet."

Auf der russisch besetzten Seite des Flusses Dnipro seien insgesamt 600 Häuser in drei Ortschaften von den schweren Überschwemmungen betroffen, so Leontjew. Er räumte ein, dass es auch zu Problemen bei der Wasserversorgung auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kommen könnte. Diese wird mit Wasser aus dem Kachowka-Stausee beliefert.

16.000 Menschen in der "kritischen Zone"

Auf Internet-Videos war zu sehen, wie große Wassermassen aus der Mauer strömten. Nach ukrainischen Angaben sind in der "kritischen Zone" am Staudamm etwa 16.000 Menschen zuhause. Ministerpräsident Denys Schmyhal sprach von einer Überschwemmungsgefahr für bis zu 80 Ortschaften. Die Zerstörung werde zu einer Umweltkatastrophe führen.

Der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, warnte, binnen fünf Stunden könne der Wasserstand eine kritische Höhe erreichen. Die Wassermassen würden erst nach etwa fünf bis sieben Tagen abfließen, teilte das Weltdatenzentrum für Geoinformatik und nachhaltige Entwicklung mit.

Der Betreiber des Wasserkraftwerks Ukrhydroenerho teilte mit, die Anlage sei vollkommen zerstört und könne nicht repariert werden. Das ukrainische Militär begann auf der in Flussrichtung rechten Seite des Flusses Dnipro - wo auch die von den Ukrainern befreite Gebietshauptstadt Cherson liegt - mit Evakuierungen.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Der Staudamm war in der Nacht zerstört worden. Kiew und Moskau beschuldigten sich gegenseitig, für die Sprengung verantwortlich zu sein. Die Ukraine warf russischen Invasionstruppen vor, die Staumauer gesprengt zu haben. Russland führte die Zerstörung auf ukrainischen Beschuss zurück. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte "russische Terroristen" für die Sprengung des Damms verantwortlich. Das Außenministerium forderte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Dort müsse der "russische Terrorangriff" beraten werden. Das Ministerium verlangte zudem weitere Sanktionen gegen Russland, die insbesondere die russische Raketenindustrie und den Atombereich treffen sollten.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak schrieb auf Twitter, Russland habe offensichtlich das Ziel, unüberwindbare Hindernisse für die geplante ukrainische Großoffensive zu schaffen. Dies sei der Versuch, das Ende des Krieges hinauszuzögern und ein vorsätzliches Verbrechen. Podoljak sprach zudem von einer globalen Umweltkatastrophe. "In den nächsten Stunden werden Tausende Tiere getötet und Ökosysteme zerstört werden", sagte er.

Für das nordöstlich gelegene Atomkraftwerk Saporischschja droht nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) keine unmittelbare Gefahr. "IAEA-Experten am Atomkraftwerk Saporischschja beobachten die Situation genau", teilte die Behörde mit. Ein Sprecher des russischen Atomkonzerns Rosenergoatom sagte der Agentur Interfax ebenfalls, das AKW am Fluss Dnipro sei nicht betroffen. Die Atomanlage ist von russischen Truppen besetzt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Scholz: "Neue Dimension" des Kriegs

Bundeskanzler Olaf Scholz nannte die Zerstörung des Kachowka-Staudamms eine "neue Dimension" des Kriegs. Die Beschädigung des Damms sei etwas, "das zu der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt", sagte er beim "Europaforum" des WDR. Es sei eine Entwicklung, "die wir mit Sorgfalt und mit Sorge betrachten".

Eine eindeutige Schuldzuweisung an die Adresse Russlands vermied der Kanzler - allerdings wies er auf Anzeichen für eine russische Verantwortung hin. Russland habe "jetzt viele Rückschläge erleben müssen", sagte Scholz. Russland habe "daraus immer den Schluss gezogen, mit noch gesteigerter Aggression gegen die Ukraine vorzugehen".

Die Ereignisse um den Staudamm seien etwas, "das sich einreiht in viele, viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind". Russland betreibe eine "Kriegsführung, die immer auch zivile Ziele - Städte, Dörfer, Krankenhäuser, Schulen, Infrastrukturen - angegriffen hat, was mit einer militärischen Kriegsführung ja erstmal gar nicht verbunden wäre".

Stoltenberg: "Ungeheuerliche Tat"

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte die Zerstörung des Staudamms. Der Vorfall gefährde Tausende Zivilisten und verursache schwere Umweltschäden, schrieb er auf Twitter. "Dies ist eine ungeheuerliche Tat, die einmal mehr die Brutalität von Russlands Krieg in der Ukraine demonstriert."

Bestürzt zeigte sich auch EU-Ratspräsident Charles Michel. "Schockiert über den beispiellosen Angriff auf den Nowa-Kachowka-Staudamm", schrieb er auf Twitter. "Die Zerstörung ziviler Infrastruktur gilt eindeutig als Kriegsverbrechen - und wir werden Russland und seine Stellvertreter zur Rechenschaft ziehen." Er werde das Thema beim nächsten EU-Gipfel Ende Juni aufbringen und mehr Hilfe für die überfluteten Gebiete vorschlagen.

Damm Mitte der 1950er-Jahre in Betrieb genommen

Russland hatte das Nachbarland Ukraine im Februar vergangenen Jahres überfallen und dann auch das Gebiet Cherson besetzt. Im vergangenen Herbst gelang der ukrainischen Armee die Befreiung eines Teils der Region - auch der gleichnamigen Gebietshauptstadt Cherson. Städte südlich des Dnipro blieben allerdings unter russischer Kontrolle, auch die Staudamm-Stadt Nowa Kachowka.

Der Staudamm wurde Mitte der 1950er-Jahre in Betrieb genommen. Er ist am Lauf des Dnipro die sechste und letzte Staustufe vor dem Schwarzen Meer. Die Anlage macht den flachen Strom schiffbar. Sie staut das Wasser auf 200 Kilometer Länge zwischen Saporischschja und Nowa Kachowka und hält etwa 18 Milliarden Kubikmeter Wasser. Aus dem Reservoir wurden weite Regionen im Süden bis hin zur Krim bewässert. Außerdem wird Strom erzeugt mit einem Wasserkraftwerk, das nach Betreiberangaben 334 Megawatt Leistung hat.